Слухи об ограничении скачивания из Google Play и App Store в России не подтвердились

Загрузка приложений из зарубежных магазинов в России продолжает работать без ограничений. Это подтвердили редакция «Бизнес FM» и эксперты, опровергнув сообщения о блокировке доступа к Google Play и App Store.

Ранее телеграм-каналы писали, что доступ к зарубежным CDN, которые ускоряют передачу контента, якобы ограничен. По мнению эксперта по информационной безопасности Алексея Горелкина, технически такое ограничение возможно, но оно лишено смысла: в официальных магазинах присутствуют и российские приложения, а задача перевести всех на отечественные площадки не ставится.

Горелкин отметил, что проблемы, если они вообще возникали, скорее всего были локальным сбоем у конкретного провайдера. Он добавил, что лично проверил загрузку — всё работает без дополнительных манипуляций. Сервисы мониторинга вроде Downdetector также не сообщают о массовых сбоях в работе магазинов приложений.