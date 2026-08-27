Технологии

Слухи об ограничении скачивания из Google Play и App Store в России не подтвердились

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
В России продолжает работать скачивание приложе...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Загрузка приложений из зарубежных магазинов в России продолжает работать без ограничений. Это подтвердили редакция «Бизнес FM» и эксперты, опровергнув сообщения о блокировке доступа к Google Play и App Store.

Ранее телеграм-каналы писали, что доступ к зарубежным CDN, которые ускоряют передачу контента, якобы ограничен. По мнению эксперта по информационной безопасности Алексея Горелкина, технически такое ограничение возможно, но оно лишено смысла: в официальных магазинах присутствуют и российские приложения, а задача перевести всех на отечественные площадки не ставится.

Горелкин отметил, что проблемы, если они вообще возникали, скорее всего были локальным сбоем у конкретного провайдера. Он добавил, что лично проверил загрузку — всё работает без дополнительных манипуляций. Сервисы мониторинга вроде Downdetector также не сообщают о массовых сбоях в работе магазинов приложений.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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