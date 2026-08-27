Созданное в России приложение Blink вошло в топ App Store

Геосоциальный сервис Blink из России после нескольких месяцев тестирования попал в топ App Store в категории «Социальные сети». В компании подчёркивают, что это не очередной мессенджер, а альтернативный способ общения с близкими.

Изначально Blink задумывался как сервис с картой друзей, но после обновления карта, чаты и звонки объединились в единую систему. Теперь переписка привязана к геолокации: видно, где находятся друзья, куда они идут, и можно сразу написать или позвонить. Для группового общения работает связка вокруг конкретного места — компания собирается, обсуждает планы в общем чате и договаривается о встрече.

«Нам неинтересно делать еще один мессенджер с бесконечными чатами со всеми подряд. Blink — это про общение с людьми, чьи сообщения открываешь сразу и с кем действительно хочется видеться и быть на связи. Несколько месяцев мы с нашими активными юзерами докручивали чаты и звонки, чтобы они классно работали в связке с картой. Попадание в топ сторов — знак того, что такой формат общения людям действительно нравится. Теперь пора показывать обновлённый Blink большей аудитории — в России и за ее пределами», — рассказал CEO Blink Дмитрий Трачук.

Компания уже запустила открытое тестирование веб-версии сервиса с картой и чатами, а функция звонков появится там позже. К началу учебного сезона разработчики готовят новые возможности для общения внутри компаний друзей, школьных классов, колледжей и университетов.