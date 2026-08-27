Технологии

Созданное в России приложение Blink вошло в топ App Store

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Подписаться на Дзен.канал

Геосоциальный сервис Blink из России после нескольких месяцев тестирования попал в топ App Store в категории «Социальные сети». В компании подчёркивают, что это не очередной мессенджер, а альтернативный способ общения с близкими.

Изначально Blink задумывался как сервис с картой друзей, но после обновления карта, чаты и звонки объединились в единую систему. Теперь переписка привязана к геолокации: видно, где находятся друзья, куда они идут, и можно сразу написать или позвонить. Для группового общения работает связка вокруг конкретного места — компания собирается, обсуждает планы в общем чате и договаривается о встрече.

«Нам неинтересно делать еще один мессенджер с бесконечными чатами со всеми подряд. Blink — это про общение с людьми, чьи сообщения открываешь сразу и с кем действительно хочется видеться и быть на связи. Несколько месяцев мы с нашими активными юзерами докручивали чаты и звонки, чтобы они классно работали в связке с картой. Попадание в топ сторов — знак того, что такой формат общения людям действительно нравится. Теперь пора показывать обновлённый Blink большей аудитории — в России и за ее пределами», — рассказал CEO Blink Дмитрий Трачук.

Компания уже запустила открытое тестирование веб-версии сервиса с картой и чатами, а функция звонков появится там позже. К началу учебного сезона разработчики готовят новые возможности для общения внутри компаний друзей, школьных классов, колледжей и университетов.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Кулинария

23 часа назад

Пирог в духовке поднимается идеально, а потом резко опадает: одно действие портит всю выпечку

Интересное в Казани

6 часов назад

Красивый профиль не главное: как в Казани выбирают хирурга для подтяжки лица

средства от прусаков

Кулинария

12 часов назад

Лаваш режу ножницами прямо в яйца: через 10 минут никто уже не вспоминает про бутерброды

Интересное в Казани

3 дня назад

В путешествии характер автомобиля виден без прикрас: что казанцам стоит проверить до выезда на трассу

массаж коруги для лица в Екатеринбурге

Технологии

день назад

Somnia Lab показал интимного робота Love Machine и анонсировал предзаказы

Кулинария

16 часов назад

Яблоки в шарлотку больше не режу: одно движение меняет всю середину пирога

Технологии

день назад

На рендерах показали юбилейный iPhone к 20-летию серии

Кулинария

день назад

Колбасу для пиццы больше не покупаю: эта простая начинка дешевле и исчезает со стола первой

Кулинария

день назад

Гречку больше не подаю просто гарниром: добавляю сыр и жарю румяные лепешки
Новости Татарстана
54 минуты назад

В Татарстане за 4 года поставили на крыло 49 краснокнижных соколов-балобанов

За четыре года в Татарстане выпустили в природу...

Кулинария

21 минуту назад

Картошку нарезаю почти до конца и прячу начинку между ломтиками: пюре к ужину уже не нужно

Интересное в Казани

8 часов назад

Вместо скучных уроков профориентации: как школьники в Иннополисе знакомятся с IT через роботов и реальные проекты

Кулинария

38 минут назад

Творог не леплю в сырники: выливаю всю массу на сковороду и переворачиваю один раз

Новости Татарстана

час назад

Две представительницы Татарстана вошли в рейтинг богатейших женщин России
В Казани приговор по делу Frendex на 134 млн ру...
Новости Казани
час назад

В Казани приговор по делу Frendex на 134 млн рублей ожидается 25 сентября

Технологии

час назад

Microsoft признала провал обновления Windows 11 из-за драйвера

Технологии

2 часа назад

Samsung представила Galaxy S26 FE с 120-Гц AMOLED и зарядкой 45 Вт

Новости Татарстана

2 часа назад

Пациенты РКОД опять пожаловались на дефицит лекарств: партия оказалась бракованной
iPhone 15 в России подешевел до 42 тысяч рублей
Технологии
2 часа назад

iPhone 15 в России подешевел до 42 тысяч рублей