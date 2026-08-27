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В Татарстане за 4 года поставили на крыло 49 краснокнижных соколов-балобанов

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
За четыре года в Татарстане выпустили в природу...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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За четыре года в Татарстане на крыло поставили 49 краснокнижных соколов-балобанов. Ещё 20 птенцов появились на свет непосредственно в республике — в вольерах Казанского зооботсада. О результатах проекта рассказала на Татарстанском нефтегазохимическом форуме Анастасия Романенко, главный эксперт по экологии «Казаньоргсинтеза».

Проект по восстановлению популяции стартовал в 2023 году. Его реализуют СИБУР, Минэкологии Татарстана и Фонд имени Щеповских. Четырёх взрослых птиц поселили в зооботсаде, и они дали здоровое потомство. «Проект идёт уже четвёртый год и стал для нас действительно родным. Особенно ценно, что птицы не только выпускаются в природу, но и размножаются здесь», — поделилась Романенко.

В 2026 году получили новое направление: на 24 птиц установили GPS-трекеры. Они позволяют отслеживать маршруты миграции. Ильдар Еналеев, президент НКО «Союз любителей соколиной охоты и охраны хищных птиц», сообщил: «Птицы движутся вниз по Волге в южном и юго-восточном направлениях. Сейчас две из них уже находятся на территории Северного Казахстана».

Кроме того, СИБУР развивает экотропы в лесопарке «Лебяжье». Сейчас там два маршрута — «Лисы» и «Ежа», в сентябре откроется третий, «Зяблик». Учёные нашли там около 800 видов флоры и фауны, более 70 из них — в Красной книге.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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