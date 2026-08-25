Кулинария

Колбасу для пиццы больше не покупаю: эта простая начинка дешевле и исчезает со стола первой

Анна Полякова Редактор food-ленты
Анна Полякова
Домашнюю пиццу можно приготовить без колбасы, з...

Про Казань

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Домашняя пицца кажется недорогим ужином, пока не начинаешь собирать начинку. Хорошая колбаса, сыр, соус — и стоимость простой выпечки быстро растет. Поэтому колбасу я все чаще заменяю обычной курицей.

Особенно удобно использовать куриные бедра: мясо получается сочным и не требует сложного маринада. Обжариваю его с луком, добавляю немного специй — и начинка для целого противня готова.

Для большого противня хватает двух бедер

Для пиццы понадобится:

  • тесто для пиццы — 500 г;
  • куриные бедра без кости — 2–3 шт.;
  • репчатый лук — 1 шт.;
  • сыр — 150–200 г;
  • томатный соус — 4–5 ст. ложек;
  • помидор — 1 шт.;
  • соль, перец и специи — по вкусу.

Курицу нарезаю небольшими кусочками. Слишком крупные делать не стоит: начинка должна равномерно распределиться по всей поверхности.

Мясо быстро обжариваю вместе с луком. До сухости курицу не довожу, особенно если пицце предстоит еще 10–15 минут провести в горячей духовке.

Специалисты Роспотребнадзора рекомендуют хранить сырое мясо птицы отдельно от готовых продуктов, использовать для него отдельные кухонные принадлежности и тщательно проводить термическую обработку.

Автор кулинарной ленты Про Казань Анна Полякова: «Раньше для домашней пиццы автоматически покупала палку колбасы, хотя для самого блюда использовала только часть. Однажды заменила ее оставшейся курицей — получилось настолько удачно, что теперь колбаса для пиццы дома вообще не обязательна».

Курицу распределяю небольшими кусочками

Тесто раскатываю, смазываю томатным соусом и раскладываю курицу с луком. Сверху добавляю тонко нарезанный помидор и сыр.

С начинкой стараюсь не перебарщивать. Если навалить толстый слой мяса, овощей и соуса, тесто под ними может остаться слишком влажным.

Особенно осторожно добавляю помидоры. Очень сочные плоды предварительно нарезаю и слегка промакиваю салфеткой, чтобы на пиццу не попало слишком много жидкости.

Сыром не засыпаю все заранее толстым слоем

Для домашней пиццы необязательно покупать самый дорогой сыр. Подойдет тот, который хорошо плавится и нравится по вкусу.

Часть сыра можно положить непосредственно на соус, затем распределить начинку и добавить оставшийся сверху. Так расплавленный сыр оказывается не только на поверхности.

Автор кулинарной ленты Про Казань Анна Полякова: «Больше всего мне нравится курица с обжаренным луком и небольшим количеством копченой паприки. Начинка получается яркой даже без десятка добавок. Обычно такую пиццу дома разбирают быстрее варианта с обычной вареной колбасой».

Вчерашняя курица тоже подойдет

Еще удобнее этот рецепт становится, если после ужина осталось немного готовой курицы. Мясо снимаю с костей, разбираю на небольшие кусочки — и отдельно обжаривать его уже не требуется.

Подойдут остатки запеченной или отварной птицы без признаков порчи. Готовые блюда важно своевременно убирать в холодильник и соблюдать сроки их хранения — на это обращают внимание специалисты Роспотребнадзора.

Так одна пицца заодно помогает пристроить остатки вчерашнего ужина. Курица, лук, немного томатного соуса и сыр — начинка получается простой, сытной и не требует отдельной покупки колбасы.

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