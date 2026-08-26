Яйцо разбиваю прямо в горячее картофельное пюре: получается основа для быстрого ужина

Картофельное пюре у меня давно перестало быть только гарниром. Если после варки картошки хочется приготовить что-то посытнее, добавляю в нее яйцо, немного сыра и превращаю обычное пюре в основу для румяных картофельных лепешек. Отдельно замешивать тесто не приходится, а большая часть продуктов обычно уже есть дома.

Правда, здесь есть важный нюанс: яйцо не стоит отправлять в только что снятую с огня кипящую картошку. Пюре сначала нужно немного остудить, иначе белок может начать схватываться раньше, чем получится равномерно вмешать его в картофельную массу.

Пюре готовлю немного плотнее обычного

Для быстрого ужина понадобится:

картофель — 600–700 г;

яйцо — 1 шт.;

твердый сыр — 80–100 г;

мука — 2–3 ст. ложки;

соль — по вкусу;

растительное масло — для жарки.

Картофель отвариваю до мягкости, полностью сливаю воду и разминаю. Молоко в этот раз не добавляю, а сливочного масла кладу совсем немного: чем влажнее получится пюре, тем больше муки потом потребуется для лепешек.

После этого оставляю картофель на несколько минут. Масса должна оставаться теплой, но уже не обжигающе горячей. Только тогда добавляю яйцо и быстро перемешиваю, чтобы оно равномерно распределилось по всему пюре.

Автор рубрики кулинарной ленты Про Казань Анна Полякова: «Первый раз я разбила яйцо буквально в кипящее пюре и сразу увидела белые хлопья. Теперь картошке обязательно даю немного постоять после плиты. Она остается горячей, но яйцо уже можно нормально вмешать в массу».

Следом отправляю сыр, а муку добавляю постепенно

Сыр натираю на крупной терке и вмешиваю в картофель. Он дает не только вкус: при жарке сыр плавится, поэтому внутри лепешки получаются особенно мягкими. С солью не тороплюсь — некоторые сорта сыра сами по себе достаточно соленые.

Муку добавляю последней, по одной ложке. Здесь не нужно добиваться плотного теста, которое совершенно не липнет к рукам. Масса должна лишь держать форму, иначе из-за избытка муки картофельные лепешки получатся тяжелыми.



Про Казань

Похожий принцип используется в разных блюдах из картофельного пюре. В подборках «Гастрономъ» готовый картофель также соединяют с яйцом и другими ингредиентами, а затем формируют из массы котлеты, зразы или лепешки.

Формирую небольшие лепешки и сразу жарю

Руки слегка смачиваю водой, набираю картофельную массу и формирую небольшие приплюснутые заготовки. При желании их можно обвалять в панировочных сухарях — тогда корочка получится заметнее.

Сковороду заранее разогреваю с небольшим количеством растительного масла. Лепешки выкладываю на расстоянии друг от друга и первые несколько минут не трогаю. Нужно дождаться, пока снизу появится уверенная румяная поверхность, и только после этого аккуратно переворачивать широкой лопаткой.

Слишком сильный огонь здесь не нужен. Картофель уже готов, но яйцо должно полностью приготовиться, поэтому лучше спокойно подрумянить лепешки с обеих сторон на среднем нагреве.

Автор рубрики кулинарной ленты Про Казань Анна Полякова: «Мне больше всего нравится добавлять в картофель именно сыр. Тогда даже без начинки внутри получается не просто жареное пюре: середина остается мягкой, а снаружи появляется хорошая корочка. Иногда еще вмешиваю немного зеленого лука — и к таким лепешкам уже ничего, кроме сметаны, не нужно».

В эту основу можно спрятать начинку

Если хочется более сытного ужина, картофельную массу легко превратить в пирожки. Внутрь подойдет обжаренный фарш, грибы с луком, готовая курица или дополнительный кусочек сыра. Начинка должна быть уже приготовленной и не слишком влажной, иначе лепешки будут хуже держать форму.

Можно поступить еще проще и вмешать в картофель мелко нарезанную зелень, обжаренный лук или кусочки готового мяса. Так один и тот же рецепт легко менять в зависимости от того, что осталось в холодильнике.

Обычное пюре превращается в самостоятельное блюдо

Главное для меня в этом способе — не превращать картофель в плотное мучное тесто. Пюре немного остужаю, вмешиваю яйцо, сыр и лишь столько муки, сколько требуется для сохранения формы. После сковороды получаются лепешки с румяной поверхностью и мягкой картофельной серединой.

Так что, если на ужин есть только картошка, отдельное мясное блюдо необязательно. Одно яйцо и горсть сыра превращают обычное пюре в основу, из которой за несколько минут можно пожарить целую тарелку горячих лепешек.

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