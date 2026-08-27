Microsoft признала провал обновления Windows 11 из-за драйвера

Microsoft признала, что свежее обновление для Windows 11 вызывает сбои в работе компьютеров, и начала расследование инцидента. Как сообщает Neowin, корпорация уже установила вероятную причину неполадок.

Жалобы пользователей начали поступать в августе. Апдейт KB5121003 приводил к ошибкам при включении ПК, сбоям операционной системы и проблемам с драйверами. В Microsoft заявили, что неполадки связаны с системным драйвером inpoutx64.

Компания приступила к блокировке распространения этого драйвера. Полное исправление появится в очередном крупном патче для Windows 11, который выйдет осенью. Тем, кто хочет устранить проблему немедленно, журналисты Neowin советуют вручную удалить обновление через «Центр обновлений Windows».

Кроме того, издание XDA ранее писало, что в Windows есть встроенные службы, которые могут замедлять её работу. Среди них — функция управления офлайн-картами и служба телеметрии, которые журналисты рекомендовали отключать.