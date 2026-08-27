OnePlus 16: частота 165 Гц и тонкие рамки, анонс ожидается в октябре

OnePlus 16 может стать первым смартфоном, который предложит частоту обновления экрана 165 Гц в системном интерфейсе, а не только в играх. По данным инсайдеров, новинка также получит самые тонкие рамки среди всех моделей компании. Ожидается, что официальный анонс пройдёт в октябре в Китае.

Утверждается, что OnePlus подтвердил разработку улучшенных игровых функций совместно с Qualcomm. В новинке появятся специальный контроллер дисплея, дополнительный вычислительный чип и оптимизация ядра системы. По слухам, аппарат будет работать на процессоре Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro и ColorOS 17.

Сведения об устройстве распространило издание Ferra; на него ссылается «Самара онлайн 24».