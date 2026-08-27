Технологии

Ноутбук MAIBENBEN X-Treme Tornado X18A появился в продаже за 194000 рублей

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Начались продажи игрового ноутбука MAIBENBEN X-Treme Tornado X18A. Модель появилась в розничных каналах по цене 194000 рублей, о чём сообщает Megaobzor.com.

Аппаратная основа — 16-ядерный 32-поточный процессор AMD Ryzen 9 8945HX с максимальной частотой 5,4 ГГц. Производитель позиционирует устройство как решение для требовательных пользователей, рассчитанное на ресурсоёмкие игры и рабочие задачи.

X-Treme Tornado X18A расширила игровую линейку MAIBENBEN. Продажи уже стартовали.

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