Ноутбук MAIBENBEN X-Treme Tornado X18A появился в продаже за 194000 рублей
Начались продажи игрового ноутбука MAIBENBEN X-Treme Tornado X18A. Модель появилась в розничных каналах по цене 194000 рублей, о чём сообщает Megaobzor.com.
Аппаратная основа — 16-ядерный 32-поточный процессор AMD Ryzen 9 8945HX с максимальной частотой 5,4 ГГц. Производитель позиционирует устройство как решение для требовательных пользователей, рассчитанное на ресурсоёмкие игры и рабочие задачи.
X-Treme Tornado X18A расширила игровую линейку MAIBENBEN. Продажи уже стартовали.
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