Перец разрезаю вдоль и больше не закрываю «крышечкой»: начинка подрумянивается совсем иначе

Фаршированный перец обычно готовят привычно: срезают верхушку, наполняют овощ начинкой и тушат в кастрюле под соусом. Я теперь делаю иначе — разрезаю перцы вдоль пополам и превращаю каждую половинку в открытую лодочку.

Так начинка не прячется внутри высокого овоща, а остается сверху. В духовке сыр и мясо успевают хорошо подрумяниться, края перца становятся мягкими, а само блюдо больше напоминает горячую запеканку в овощной «форме».

Что понадобится

На 3 крупных сладких перца беру:

мясной фарш — 350–400 г;

репчатый лук — 1 небольшая головка;

помидор — 1 шт.;

твердый сыр — 100 г;

чеснок — 1 зубчик;

соль и черный перец — по вкусу;

растительное масло — немного для формы.

Рис здесь вообще не обязателен. Если хочется более классический вариант, можно добавить немного уже сваренной крупы, но мне больше нравится начинка из мяса, овощей и сыра.

Перец режу не поперек, а вдоль

Плоды тщательно мою и разрезаю от плодоножки к основанию. Семена и светлые перегородки удаляю, но саму плодоножку при желании можно оставить — с ней половинки лучше сохраняют форму и красиво выглядят после духовки.

Получаются шесть широких лодочек. Их слегка смазываю маслом и раскладываю в форме срезом вверх.

Именно большая открытая поверхность здесь и меняет результат. Начинка получает больше прямого жара, поэтому сверху появляется румяный слой, которого практически нет у традиционного перца, закрытого собственной «крышкой».

Автор рубрики кулинарной ленты Про Казань Анна Полякова: «Раньше фаршированные перцы у меня всегда выглядели одинаково: высокий овощ, а вся начинка спрятана внутри. Когда разрезала их вдоль, блюдо сразу стало интереснее. Особенно люблю запеченный сыр сверху — ради него теперь и делаю только открытые половинки».

Начинку сначала немного обжариваю

Лук мелко нарезаю и слегка обжариваю. Добавляю фарш и готовлю несколько минут, разбивая крупные комочки лопаткой.

Полностью доводить мясо до готовности на сковороде необязательно, но начинка должна успеть хорошо прогреться. Добавляю нарезанный помидор, чеснок, соль и перец, перемешиваю и снимаю с огня.

Затем распределяю фарш по половинкам перца, слегка утрамбовывая ложкой. Начинки можно положить довольно много — широкая форма не дает ей выпадать.

Сыр кладу не сразу

Форму отправляю в разогретую до 190 градусов духовку примерно на 20–25 минут. За это время перец начинает становиться мягким, а мясная начинка доходит до готовности.

Только после этого посыпаю лодочки тертым сыром и возвращаю еще на 7–10 минут. Если добавить его сразу, верх может слишком сильно потемнеть раньше, чем приготовится сам овощ.

Блюда из фарша требуют полноценной термической обработки. Роспотребнадзор рекомендует тщательно прогревать мясные продукты и не допускать употребления сырого фарша.

Автор рубрики кулинарной ленты Про Казань Анна Полякова: «Сыр я раньше насыпала перед самой духовкой, а потом он уже темный, пока перец еще плотный. Теперь жду почти до конца. За последние несколько минут он успевает расплавиться и подрумяниться как раз настолько, насколько нужно».

Внутрь легко добавить то, что осталось дома

Фарш здесь можно заменить готовой курицей, индейкой или грибами. Хорошо работают и овощные варианты с баклажаном, помидорами и сыром.

Если осталась гречка или рис, несколько ложек тоже можно вмешать в начинку. Так из небольшого количества мяса получается больше порций, а отдельный гарнир уже не требуется.

Главное — не делать смесь слишком жидкой. Большое количество томатного соуса даст много сока, и вместо запеченной начинки получится тушеная.

Открытый перец мне нравится больше классического

Сам рецепт остается узнаваемым, но одна простая смена нарезки действительно меняет результат. Перец режу вдоль, оставляю начинку открытой и только в самом конце покрываю сыром.

Так у блюда появляется румяная верхушка, начинка распределяется тоньше, а сами половинки удобно есть прямо из тарелки.

Поэтому традиционную «крышечку» я теперь не срезаю вообще. Один продольный разрез — и привычный фаршированный перец выглядит и ощущается уже совершенно иначе.

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