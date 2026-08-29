Тесто для пирожков не замешиваю: беру лаваш и заворачиваю картошку с сыром — хрустят до последней крошки

Домашние пирожки с картошкой хороши всем, кроме времени, которое приходится тратить на тесто. Его нужно замесить, иногда оставить подниматься, затем раскатать и только после этого заниматься начинкой. Когда хочется чего-нибудь горячего и хрустящего к чаю или на быстрый ужин, весь этот процесс легко заменить обычным тонким лавашем.

Внутрь кладем картофельное пюре с сыром и зеленью, сворачиваем небольшими конвертиками и быстро обжариваем на сковороде. Снаружи лаваш становится тонким и хрустящим, а внутри остается мягкая картошка с расплавленным сыром. Особенно удобно использовать пюре, которое осталось после вчерашнего ужина.

Что понадобится

На 8–10 небольших конвертиков берем:

тонкий лаваш — 2 больших листа;

картофель — 500 г;

твердый сыр — 120–150 г;

сливочное масло — 20 г;

молоко — 50–70 мл;

укроп или зеленый лук — небольшой пучок;

яйцо — 1 штука;

растительное масло — для сковороды;

соль и черный перец — по вкусу.

Если готовое пюре уже есть в холодильнике, весь процесс становится еще быстрее. Останется натереть сыр, добавить зелень и собрать конвертики.

Начинку делаю плотнее обычного пюре

Картофель очищаем, отвариваем в подсоленной воде до мягкости и полностью сливаем жидкость. Добавляем сливочное масло и понемногу вливаем теплое молоко, разминая клубни. Начинка должна получиться достаточно плотной: если сделать пюре жидким, лаваш быстро размокнет и может порваться на сковороде.

Когда картофель немного остынет, добавляем крупно натертый сыр и мелко нарезанную зелень. Все перемешиваем, пробуем и при необходимости добавляем соль и черный перец.

На «Гастрономъ» в рецептах блюд из лаваша его также используют как быструю замену тесту для горячих закусок и пирогов. Главное преимущество такого способа очевидно: основу не приходится самостоятельно замешивать и раскатывать.

Лаваш режу полосками и заворачиваю начинку

Листы лаваша нарезаем на широкие полосы. На край каждой кладем примерно столовую ложку картофельно-сырной начинки, оставляя немного свободного пространства по краям. Слишком много пюре класть не стоит — при обжаривании конвертик может раскрыться.

Заворачиваем лаваш так, чтобы начинка оказалась полностью закрыта. Можно сделать небольшие прямоугольники или треугольники — на вкусе форма никак не отразится. Край при необходимости смазываем небольшим количеством взбитого яйца: оно поможет зафиксировать лаваш.

Похожие быстрые блюда из тонкого лаваша можно встретить и на «Едим Дома». Такая основа хорошо сочетается с сырными, мясными и овощными начинками, поэтому один принцип приготовления легко использовать для совершенно разных закусок.

Автор рубрики кулинарной ленты Про Казань Анна Полякова: «Первую партию я сделала с большим количеством начинки и быстро поняла ошибку: часть картошки начала выходить наружу. Теперь кладу буквально по ложке и плотнее подворачиваю края. Конвертики получаются аккуратными, а сыра внутри все равно хватает».

Самое важное происходит на сковороде

Разогреваем сковороду и добавляем совсем немного растительного масла. Выкладываем конвертики швом вниз и обжариваем на среднем огне примерно по 2–3 минуты с каждой стороны. Сильный нагрев здесь не нужен: тонкий лаваш подгорает очень быстро.

Готовые конвертики должны стать золотистыми и хрустящими с обеих сторон. За несколько минут картофель внутри прогревается, а сыр успевает расплавиться и соединиться с пюре.

После сковороды перекладываем закуску на тарелку. Если масла получилось больше, чем хотелось, можно на минуту положить конвертики на бумажное полотенце.

Начинку можно менять хоть каждый раз

Картошка с сыром — базовый вариант, который удобно дополнять продуктами из холодильника. К пюре можно добавить обжаренные грибы с луком, мелко нарезанную ветчину или остатки запеченной курицы. Если хочется более выраженного сырного вкуса, часть твердого сыра можно заменить сулугуни.

Есть и совсем простой вариант для завтрака: картофель убрать, а внутрь положить сыр, творог и зелень. Принцип останется прежним — начинка должна быть достаточно плотной, чтобы не вытекать при обжаривании.

Соус здесь решает половину дела

Есть конвертики лучше сразу после приготовления. Пока они горячие, снаружи лаваш особенно сильно хрустит, а сыр внутри остается расплавленным. После хранения в холодильнике вкус сохранится, но сама оболочка постепенно станет мягче.

К картофельной начинке хорошо подходит обычная сметана. Более интересный соус можно сделать за минуту: смешать сметану с измельченным укропом, чесноком, щепоткой соли и черного перца.

Автор рубрики кулинарной ленты Про Казань Анна Полякова: «Горячими они действительно больше напоминают хрустящие пирожки, чем обычный лаваш с начинкой. Особенно удачным оказался контраст: оболочка тонкая и ломкая, а внутри мягкое пюре и тянущийся сыр. На следующий день такого хруста уже нет, поэтому готовить лучше столько, сколько съедите сразу».

В результате самая долгая часть рецепта — отварить картофель. Если использовать вчерашнее пюре, на приготовление закуски можно потратить около 15 минут: смешать начинку, завернуть ее в лаваш и быстро подрумянить конвертики на сковороде.

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