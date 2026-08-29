Минниханов одобрил идею организации в РТ Центра ИСЕСКО

Рустам Минниханов на встрече с руководством Организации исламского сотрудничества поддержал идею открыть в Казани Центр ИСЕСКО. По его словам, появление центра станет важным итогом Года культурной столицы Исламского мира и позволит шире рассказывать о наследии региона.

Встреча прошла в рамках Казанского глобального молодёжного саммита, который в эти дни проходит в республике в пятый раз. С 26 по 30 августа Казань принимает более 250 делегатов из 52 государств. С этого года форум получил статус федеральной площадки — его реализуют при содействии Минобрнауки России.

Параллельно с основной программой саммита под эгидой Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир» работает детский лагерь на базе движения «Сәләт». Минниханов попросил руководство ОИС помочь с проведением подобных международных детских смен в будущем и предложил привлечь к этому благотворительные фонды. Республика, по его словам, готова гарантировать детям безопасный и увлекательный отдых.

Глава республики подчеркнул, что важно сохранять ценности, традиционные для России и государств ОИС, и наращивать сотрудничество в гуманитарной сфере. Он уверен, что Центр ИСЕСКО поможет запускать новые совместные проекты, значимые для общества.