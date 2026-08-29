Новости Татарстана

Минниханов одобрил идею организации в РТ Центра ИСЕСКО

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Подписаться на Дзен.канал

Рустам Минниханов на встрече с руководством Организации исламского сотрудничества поддержал идею открыть в Казани Центр ИСЕСКО. По его словам, появление центра станет важным итогом Года культурной столицы Исламского мира и позволит шире рассказывать о наследии региона.

Встреча прошла в рамках Казанского глобального молодёжного саммита, который в эти дни проходит в республике в пятый раз. С 26 по 30 августа Казань принимает более 250 делегатов из 52 государств. С этого года форум получил статус федеральной площадки — его реализуют при содействии Минобрнауки России.

Параллельно с основной программой саммита под эгидой Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир» работает детский лагерь на базе движения «Сәләт». Минниханов попросил руководство ОИС помочь с проведением подобных международных детских смен в будущем и предложил привлечь к этому благотворительные фонды. Республика, по его словам, готова гарантировать детям безопасный и увлекательный отдых.

Глава республики подчеркнул, что важно сохранять ценности, традиционные для России и государств ОИС, и наращивать сотрудничество в гуманитарной сфере. Он уверен, что Центр ИСЕСКО поможет запускать новые совместные проекты, значимые для общества.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Технологии

20 часов назад

Отключение функций Google продлевает работу Android-смартфона

Интересное в Казани

день назад

Следы от носков и тяжесть в ногах: когда казанцам пора бежать к флебологу, а не мазать ноги кремом

много клопов

Кулинария

23 часа назад

Фарш просто размазываю по лавашу: складываю пополам — и сковорода делает остальное

Интересное в Казани

2 дня назад

Вместо скучных уроков профориентации: как школьники в Иннополисе знакомятся с IT через роботов и реальные проекты

замена дисплея на ноутбуке цена в Нижнем Новгороде

Кулинария

день назад

Фарш тонко размазываю по лавашу: складываю пополам — и сковорода делает остальное

Кулинария

17 часов назад

Манку и овсянку утром не варю, а готовлю турецкий завтрак: 10 минут и все готово - рецепт

Не у нас

день назад

В Госдуме сняли вопрос об оплачиваемых выходных во время диспансеризации

Кулинария

день назад

Картошку нарезаю почти до конца и прячу начинку между ломтиками: пюре к ужину уже не нужно

Кулинария

день назад

Творог не леплю в сырники: выливаю всю массу на сковороду и переворачиваю один раз
Экономика
11 минут назад

С сентября у четырёх категорий россиян вырастут пенсии

С сентября увеличатся пенсии у четырёх категори...

Новости Казани

46 минут назад

Фарид Мухаметшин и Ирек Файзуллин стали Почетными гражданами Казани

Интересное в Казани

день назад

Красивый профиль не главное: как в Казани выбирают хирурга для подтяжки лица

Кулинария

51 минуту назад

Тесто для пирожков не замешиваю: беру лаваш и заворачиваю картошку с сыром — хрустят до последней крошки

Кулинария

час назад

Картошку не жарю и не запекаю: кладу между слоями фарш — ужин исчезает со стола за 10 минут
Технология камер Oppo ProXDR получит диапазон 1...
Технологии
59 минут назад

Технология камер Oppo ProXDR получит диапазон 17 EV и 4K HDR

Технологии

4 часа назад

Смартфоны предложили считать «цифровой едой», а не зависимостью

Технологии

5 часов назад

Google разрешила использовать купленные в Play Books книги в Gemini Notebook

Технологии

6 часов назад

«Бери заряд» разрешит арендовать зарядку даже при выключенном телефоне
Как удивить взрослого, который уже всё видел: р...
Интересное в Казани
5 дней назад

Как удивить взрослого, который уже всё видел: рассказываем, что в Казани заставляет забыть о возрасте и снова смеяться