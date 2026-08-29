Куриное филе не жарю целиком: делаю надрезы и прячу начинку внутрь — получается сочнее котлет

Куриная грудка удобна для быстрого ужина, но есть у нее известная проблема: передержал на огне несколько минут — и мясо стало сухим. Поэтому вместо обычной жарки целого филе я делаю несколько глубоких надрезов и заполняю их помидорами и сыром. Начинка отдает мясу влагу, а сверху появляется аппетитная сырная корочка.

По виду такое блюдо напоминает гармошку и кажется сложнее, чем есть на самом деле. Подготовка занимает около 10 минут, после чего остается поставить форму в духовку и дождаться готовности. Гарнир можно сделать самым простым — овощи, рис или картофель.

Что понадобится

На 3 порции берем:

куриное филе — 3 штуки;

помидоры — 2 штуки;

твердый сыр — 120 г;

сметану — 3 столовые ложки;

чеснок — 2 зубчика;

паприку — 1 чайную ложку;

растительное масло — 1 столовую ложку;

соль и черный перец — по вкусу;

зелень — для подачи.

Сыр лучше выбирать тот, который хорошо плавится. Помидоры, наоборот, желательно взять плотные: слишком мягкие дадут много жидкости, и курица начнет скорее тушиться, чем запекаться.

Главное — не прорезать грудку насквозь

Филе промываем и хорошо обсушиваем бумажным полотенцем. Затем острым ножом делаем поперечные надрезы примерно через каждые 1,5–2 сантиметра. До нижнего края не доходим, иначе вместо аккуратной «гармошки» получатся отдельные кусочки.

Помидоры нарезаем тонкими полукружьями, сыр — небольшими пластинками. В каждый надрез вставляем по кусочку помидора и сыра. Уже на этом этапе грудка становится значительно объемнее, поэтому начинку лучше распределять равномерно.

На «Гастрономъ» также можно найти множество вариантов фаршированной и запеченной куриной грудки. При работе с этим мясом особенно важно следить за временем приготовления: постное филе легко пересушить, если держать его при высокой температуре дольше необходимого.

Сверху добавляю простой соус

Сметану смешиваем с измельченным чесноком, паприкой и небольшим количеством соли. Получившимся соусом смазываем каждое филе сверху, стараясь немного распределить его и между надрезами.

Форму слегка смазываем растительным маслом и перекладываем туда подготовленную курицу. Если сыр остался, его можно натереть и распределить сверху — тогда корочка получится более выраженной.

Похожий принцип используют и в рецептах запеченного куриного филе на «Едим Дома»: грудку сочетают с сыром, овощами и соусами, которые помогают сделать нейтральное по вкусу мясо интереснее.

Автор рубрики кулинарной ленты Про Казань Анна Полякова: «Раньше грудку я чаще нарезала кусочками, потому что целое филе легко пересушить. Здесь мне понравилось, что внутри каждого кусочка при разрезании остается помидор и расплавленный сыр. Даже самая толстая часть грудки получается гораздо интереснее обычной запеченной курицы».

В духовке важно не передержать

Отправляем форму в разогретую до 190 градусов духовку примерно на 25–35 минут. Точное время зависит от размера и толщины филе, поэтому ориентироваться только на таймер не стоит.

Курица должна полностью приготовиться внутри. Самый надежный вариант — использовать кухонный термометр. Роспотребнадзор напоминает о необходимости тщательно подвергать мясо птицы термической обработке и не употреблять его в сыром или недостаточно приготовленном виде.

После духовки не спешим сразу разрезать грудку. Оставляем ее в форме примерно на 5 минут, а затем переносим на тарелку. За это время выделившийся при приготовлении сок не будет так активно вытекать при первом разрезе.

Начинку можно полностью поменять

Помидоры с сыром — самый простой вариант, но на нем останавливаться необязательно. В надрезы можно положить обжаренные шампиньоны с луком, сладкий перец или небольшое количество шпината с сыром.

Еще один вариант — добавить немного моцареллы вместо твердого сыра. Она даст более тягучую начинку, хотя выраженная корочка сверху получится слабее. Любителям более яркого вкуса подойдет небольшое количество горчицы в сметанном соусе.

Главное правило одно: не перегружать надрезы начинкой. Если овощей будет слишком много, они дадут лишнюю влагу, а кусочки сыра начнут активно вытекать в форму.

Отдельный сложный гарнир здесь не нужен

Куриная «гармошка» получается достаточно сытной сама по себе. К ней можно быстро нарезать овощной салат, отварить рис или сделать картофельное пюре. Если хочется приготовить весь ужин одновременно, рядом в форме можно разместить небольшие кусочки картофеля или овощи.

Автор рубрики кулинарной ленты Про Казань Анна Полякова: «Самое приятное в этом рецепте — внешний вид совершенно не соответствует количеству работы. Кажется, будто над ужином пришлось долго возиться, хотя основная задача — сделать надрезы и положить в них начинку. Теперь, если дома есть несколько куриных грудок, просто жарить их целиком уже не хочется».

В результате из обычного филе получается полноценное горячее блюдо с сочной овощной прослойкой и расплавленным сыром. Активной работы немного, а рецепт легко каждый раз менять под продукты, которые остались в холодильнике.

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