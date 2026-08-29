Новости Татарстана

Накануне Дня республики жителям РТ напомнили номера спасательных служб и ведомств

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Жителям Татарстана напомнили номера экстренных ...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Накануне Дня республики жителям и гостям Татарстана напомнили, куда звонить в экстренной ситуации. Единый номер 112 по-прежнему остаётся главным каналом для вызова помощи: диспетчер сам направит обращение в нужную службу. Для прямых звонков действуют короткие номера: 101 — пожарная охрана и МЧС, 102 — полиция, 103 — скорая помощь, 104 — аварийная газовая служба.

Не забыли и о контактах дежурных частей и телефонов доверия. Управление ФСБ по Татарстану — (843) 231 45 55, МВД по Казани — (843) 291 48 21, МВД по республике — (843) 291 20 02. Связаться с МЧС по РТ можно по номеру (843) 288 46 96, со Следственным комитетом — (843) 221 74 58.

Все перечисленные линии работают круглосуточно, так что в любое время суток можно сообщить о происшествии или получить консультацию.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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