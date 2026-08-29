Новости Татарстана

В Татарстане должникам могут временно запретить управлять транспортом

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Жители Татарстана с задолженностями определенных категорий рискуют на время остаться без прав. Судебный пристав сможет вводить такое ограничение, пишет «Светлый путь (Тукай)».

Какие именно долги подпадут под меру, пока не уточняется. Известно лишь, что это отдельные категории задолженностей. Если новшество заработает, пристав получит возможность напрямую запрещать водить автомобиль и другой транспорт, не дожидаясь решения суда.

Для многих водителей это тревожный сигнал. Остаться без машины из-за неоплаченного штрафа или кредита — сомнительное удовольствие. Поэтому стоит проверить свои долги заранее. Подробности чиновники обещают сообщить позже.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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