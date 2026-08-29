Минниханов: в Татарстане выстраивается целостная система поддержки молодёжи

В Казани на V Казанском глобальном молодёжном саммите встретились Рустам Минниханов и министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. Они поговорили с ректорами вузов и министрами — участниками форума. Всего в Казань приехали 250 делегатов из 50 стран.

Раис Татарстана заявил: в эпоху перемен именно образование помогает человеку и государству устоять. «Наша общая задача — создать систему, которая позволит каждому юноше и девушке найти своё место в профессии и в жизни, где традиционные ценности сочетаются с карьерными возможностями», — сказал Минниханов.

В республике уже есть сеть детских лагерей и клубов, программы для молодых учёных, профориентация. Развивается образовательная экосистема, совершенствуется научно-технологическая программа. Республика открыта к сотрудничеству и обмену мнениями.

Фальков поблагодарил за приём и высокий уровень организации. Он назвал важным проект «Центр уникального мастерства», где соединены образование, культура и творчество. Министр также подчеркнул: с исламскими странами у России давнее сотрудничество. Сейчас в российских университетах учатся более 260 тысяч граждан стран Организации исламского сотрудничества — это 63% всех иностранных студентов. Татарстан — в числе лидеров по этому показателю.

Участники встречи обсудили обмен студентами и научным опытом, перспективы межвузовского взаимодействия.