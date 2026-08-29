Технология камер Oppo ProXDR получит диапазон 17 EV и 4K HDR

Компания Oppo разрабатывает технологию камер ProXDR, которая сможет обеспечить динамический диапазон до 17 EV и запись 4K HDR-видео. О работе над системой рассказал директор по продуктам Oppo и основатель OnePlus Лю Цзоху, пишет Gizmochina.

ProXDR объединяет обработку изображения с расширенным динамическим диапазоном в реальном времени и высокое разрешение. В основе лежит сенсорная технология DeepPix, а Oppo обновила всю цепочку обработки — от захвата света до вывода кадра на экран. Пользователям не придётся включать функцию вручную: обработка будет запускаться автоматически.

По заявлению Oppo, технология снижает энергопотребление и делает запись более стабильной. Более широкий динамический диапазон позволит сохранить детали в светлых и тёмных участках, обеспечить плавные переходы освещения и точную цветопередачу в сценах с сильным контрастом.

ProXDR станет частью масштабного обновления камер Oppo. Лю Цзоху уточнил, что компания перерабатывает фирменное приложение камеры. Первой технологию, как ожидается, получит линейка Oppo Find X10, релиз которой намечен на сентябрь.