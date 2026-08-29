Фарид Мухаметшин и Ирек Файзуллин стали Почетными гражданами Казани

Министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин и председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин получили звание Почетных граждан Казани. Награды вручил мэр Ильсур Метшин в Казанской ратуше накануне Дня города.

Метшин подчеркнул, что успехи тысячелетнего города неразрывно связаны с выдающимися личностями. По его словам, их энергия и компетенции выходят далеко за пределы региона, а имена навсегда вписаны в летопись Казани.

Особо мэр остановился на заслугах Фарида Мухаметшина, который с 1998 года возглавляет парламент республики. Он стоял у истоков формирования правовой системы современного Татарстана и становления парламентаризма. Его деятельность — пример мудрой государственной работы.

Про Ирека Файзуллина Метшин напомнил о строительных рекордах: только за прошлый год в Казани ввели свыше 1,3 миллиона квадратных метров жилья. С именем Файзуллина связаны Универсиада-2013, Дворец водных видов спорта, Центр гимнастики, гребной канал, стадион «Ак Барс Арена», жилой квартал и станция метро «Козья Слобода». Сам Файзуллин поблагодарил город за тепло и заявил о туристическом буме: после пяти миллионов гостей в прошлом году Казань готова штурмовать планку в 10 миллионов.

На церемонии также объявили имена новых фигурантов Книги почета Казани. Это председатель Федерации футбола Татарстана Александр Гусев, Пассажирское автотранспортное предприятие N2 и Межрегиональный клинико-диагностический центр. Кроме того, знак отличия «Гордость и Слава Казани» за мужество при исполнении воинского долга вручили Герою России Ивану Жарскому.