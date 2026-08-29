Экономика

С сентября у четырёх категорий россиян вырастут пенсии

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
С сентября увеличатся пенсии у четырёх категори...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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В сентябре повышенные пенсии начнут получать четыре категории россиян: работающие пенсионеры, получатели накопительной пенсии, граждане с установленной в августе I группой инвалидности и те, кому в августе исполнилось 80 лет. Об этом ТАСС рассказала эксперт Федерального методического центра повышения финансовой грамотности населения ИГСУ Президентской академии Екатерина Медякова.

Самая значительная категория — пенсионеры, достигшие 80 лет. Фиксированная выплата к страховой пенсии по старости и надбавка за уход составят около 11 тысяч рублей в месяц, повышение будет постоянным, а не разовым. Если ранее повышенная выплата уже была назначена по инвалидности, после 80 лет повторного удвоения не будет: она устанавливается один раз по наиболее выгодному основанию.

Получателям накопительной пенсии с сентября выплаты поднимут на 17,3%: перерасчёт прошёл 1 августа с учётом результатов инвестирования пенсионных накоплений за предыдущий год. Работающим пенсионерам с 1 августа пересчитали страховые пенсии за счёт взносов, перечисленных работодателями в 2025 году; прибавка индивидуальна и зависит максимум от трёх пенсионных коэффициентов.

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