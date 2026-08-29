Технологии

X500 Pro Max от Vivo получит 6,85-дюймовый 2K-экран

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Vivo официально раскрыла характеристики дисплея будущего флагмана X500 Pro Max. Смартфон получит 6,85-дюймовую панель BOE Q11 с разрешением 2K и поддержкой технологии Zeiss Master Color. По заявлению производителя, это первый в мире смартфон с таким экраном.

В компании применили обновленные светоизлучающие материалы BOE и улучшения на уровне платформы. Аппаратная обработка Demura и пиксельные алгоритмы компенсации повысят равномерность цветов на 43%, а яркости — на 22%. Размытость при прокрутке снизится на 93% по сравнению с прошлым поколением, энергопотребление — на 21% относительно 1,5K-дисплея, а срок службы вырастет в два раза.

За автоматическую регулировку яркости отвечает встроенный под экран мультиспектральный датчик. Он распознает видимый свет при разной цветовой температуре и, по данным Vivo, на 98% соответствует восприятию человеческого глаза. Точность настройки составляет 0,3 люкса, что производитель называет лучшим показателем среди Android-устройств.

Подробности о самом X500 Pro Max, а также о моделях X500 и X500 Pro и системе OriginOS 7 ожидаются на следующей неделе. Релиз серии в Китае намечен на сентябрь. О характеристиках новинки рассказал менеджер по продуктам Vivo Хань Босiao, сообщает Gizmochina.

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