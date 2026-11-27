Те самые молочные коржики из советской столовой: мягкая серединка, румяные края и знакомый с детства аромат
ПроКазань
Круглые молочные коржики с волнистыми краями были одним из самых узнаваемых лакомств в советских школьных столовых и кулинариях. В меру сладкие, с нежной серединкой и слегка хрустящей корочкой, они прекрасно сочетались со стаканом молока, какао или горячего чая.
Повторить знакомый с детства вкус можно и на домашней кухне. В отличие от обычного песочного печенья, молочные коржики получаются более мягкими и пышными. Главный секрет заключается в приготовлении молочно-сахарного сиропа и непродолжительном выпекании.
Какие ингредиенты понадобятся
На 12–15 коржиков:
пшеничная мука — 400 г;
сахар — 200 г;
сливочное масло — 100 г;
молоко — 80 мл;
куриное яйцо — 1 шт.;
разрыхлитель — 10 г;
ванильный сахар — 10 г;
соль — щепотка.
Для смазывания заготовок понадобится дополнительно один яичный желток и столовая ложка молока.
Как приготовить молочно-сахарный сироп
Налейте молоко в небольшой сотейник, добавьте обычный и ванильный сахар. Поставьте на умеренный огонь и нагревайте, постоянно помешивая, до полного растворения кристалликов.
Доведите смесь до кипения, проварите около минуты и снимите с плиты. Остудите сироп до комнатной температуры.
Именно этот этап помогает добиться характерной текстуры и приятного молочного вкуса, которым отличаются коржики от привычного домашнего печенья.
Как замесить нежное тесто
Размягчённое сливочное масло взбейте с яйцом и щепоткой соли. Постепенно влейте остывший молочный сироп, продолжая перемешивать ингредиенты.
Просейте муку вместе с разрыхлителем и небольшими порциями добавьте в жидкую основу. Быстро замесите мягкое, пластичное тесто.
Если оно немного липнет к рукам, уберите его в холодильник на 15–20 минут.
Кулинарный совет редакции «Про Казань»: не добавляйте слишком много муки и не вымешивайте тесто долго. Иначе вместо нежных молочных коржиков получится плотное и сухое печенье.
Как сформировать коржики с волнистыми краями
Раскатайте тесто в пласт толщиной 7–10 мм. Вырежьте круглые заготовки диаметром около 8–9 см с помощью специальной фигурной формочки.
Если такой формы нет, воспользуйтесь обычным стаканом, а по краям сделайте небольшие декоративные насечки.
Переложите заготовки на противень, застеленный пергаментом. Смешайте желток с молоком и смажьте поверхность каждого коржика для получения красивой румяной корочки.
Сколько выпекать молочные коржики
Разогрейте духовку до 200 °C и выпекайте коржики примерно 10–13 минут.
Как только края приобретут золотистый оттенок, доставайте противень. Не стоит ждать, пока вся поверхность станет тёмно-коричневой: при длительном выпекании коржики теряют мягкость.
Дайте выпечке остыть и переложите в закрывающийся контейнер, чтобы она дольше оставалась свежей.
Никакого крема, глазури или сложных начинок этим коржикам не требуется. Их прелесть заключается именно в простоте — нежном молочном вкусе, лёгком аромате ванили и той самой текстуре, которая многим напоминает школьные перемены и домашние чаепития.
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