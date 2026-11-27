Депутаты фракции «Новые люди» рассматривают возможность введения платного разрешения на затемнение автомобильных стекол. Инициатива предполагает оформление годового абонемента на использование тонировки, не препятствующей безопасному управлению транспортным средством. Об этом рассказал заместитель председателя Госдумы Владислав Даванков, сообщает РИА Новости.

Получение соответствующего разрешения предлагается организовать в формате государственной услуги. Автомобилисты смогут ежегодно вносить установленную плату. За использование тонировки после окончания срока действия разрешения предполагается штрафовать.

По словам Даванкова, предложение уже обсуждалось с профильными специалистами. Парламентарий считает возможным применять механизм, аналогичный процедуре согласования изменений конструкции транспортного средства.

В настоящее время идет подготовка законопроекта и обсуждение инициативы с правительством. Пока соответствующие поправки не приняты, автомобилисты обязаны соблюдать действующие нормативы.

Согласно существующим требованиям, светопропускание ветрового и передних боковых стекол должно составлять не менее 70%. Степень затемнения задних стекол не ограничивается при наличии двух наружных зеркал заднего вида. Применение зеркальной пленки запрещено.

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