Пользователи сервисов Mail получили возможность передавать часть ежедневных задач интеллектуальным помощникам. Компания запустила MCP-сервер, обеспечивающий взаимодействие сторонних ИИ-агентов с Почтой, Облаком и Календарём.

С помощью новой функциональности можно автоматизировать обработку электронной корреспонденции. Нейросети способны находить необходимые сообщения, изучать вложения, выделять ключевые сведения из продолжительной переписки и подготавливать ответы. Также предусмотрена возможность управления черновиками и отправки писем.

Интеграция с облачным хранилищем позволит быстрее находить нужные документы, знакомиться с их содержанием, создавать каталоги и систематизировать файлы.

Дополнительные возможности появились при планировании рабочего времени. ИИ-помощник может определять подходящие часы для проведения встреч, создавать мероприятия на основе электронной переписки, приглашать участников и формировать ссылки для онлайн-общения.

Воспользоваться инструментом могут все пользователи Mail. Для этого потребуется запустить чат с совместимым ИИ-агентом, указать специальную команду, войти в свой аккаунт и подтвердить необходимые разрешения.

При этом взаимодействие искусственного интеллекта с сервисами ограничено правами доступа владельца учётной записи. Информация других пользователей остаётся недоступной.