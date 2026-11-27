Аналитики НИУ ВШЭ выяснили, что российские школы теряют учителей: за восемь лет их стало меньше на 23 тысячи, при этом число учеников выросло на 18,5%. В Татарстане ситуация тоже непростая — потребность в педагогах на начало 2026/2027 учебного года превысила 1300 человек. Больше всего школам не хватает учителей математики (261 вакансия), русского языка (212) и физики (112), сообщили в Минобрнауки РТ.

В республике зафиксировано снижение числа учителей на 2,3%, тогда как в среднем по России этот показатель вырос на 5,2%. Особенно заметно сократилось количество педагогов по биологии (-8,4%) и физике (-6,1%). При этом каждый четвертый учитель химии и физики в Татарстане — пенсионного возраста, а доля молодых педагогов до 35 лет составляет лишь пятую часть от общего числа.

Усугубляет ситуацию и низкая зарплата: в 2024 году выпускники педагогических направлений, пришедшие в школы, получали в среднем 62 тысячи рублей — на 18% меньше средней зарплаты по региону. Из-за дефицита кадров учителя вынуждены брать дополнительную нагрузку: в среднем по республике она составляет 1,23 ставки, а учителя математики работают практически на полторы ставки.

В Минобрнауки РТ признают наличие потребности в педагогах, но отмечают, что она закрывается за счет выпускников вузов, переподготовки и студентов старших курсов. В 2026/2027 учебном году в школах республики работали более 800 студентов. Для привлечения кадров действуют меры поддержки: молодые педагоги получают надбавку 10 тысяч рублей в течение трех лет, а с 2026 года введены жилищные сертификаты на миллион рублей и компенсация аренды жилья до 180 тысяч рублей в год.