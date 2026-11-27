Фетисов: апелляция IIHF грозит РФ серьезными последствиями
Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов не удивился намерению Международной федерации хоккея оспорить возвращение российских сборных на международную арену. По мнению бывшего хоккеиста, дальнейшие перспективы отечественных команд будут зависеть от результатов разбирательства в Федеральном суде Швейцарии, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на ТАСС.
Трехкратный обладатель Кубка Стэнли считает, что подтверждение предполагаемых связей арбитров с Россией способно существенно осложнить положение российской стороны.
Международная федерация хоккея объяснила намерение обжаловать судебное решение сомнениями в объективности двух из трех членов арбитражной коллегии.
Напомним, 30 октября Спортивный арбитражный суд вынес постановление, предусматривающее возвращение российских национальных команд на международные турниры.
Позднее канадский телеканал сообщил о предполагаемых деловых связях двух арбитров с Россией, сведения о которых ранее не раскрывались.
Шестнадцатого ноября стало известно о поступлении заявления международной федерации с требованием об отводе судей. Уже 19 ноября комиссия Международного спортивного арбитражного совета отказалась рассматривать обращение по существу.
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