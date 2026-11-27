Виталий Дьяков осудил гол в ворота «Спартака»
Бывший защитник московского «Динамо» Виталий Дьяков возложил основную ответственность за пропущенный «Спартаком» мяч в поединке Кубка России против «Оренбурга» на Срджана Бабича. Своей оценкой действий футболистов эксперт поделился в эфире «Матч ТВ».
Результативный эпизод произошел на 66-й минуте встречи. Александер Джику направил мяч в сторону Бабича, однако сербский защитник предпочел уступить его голкиперу Александру Максименко.
Воспользовавшись несогласованностью действий соперников, полузащитник оренбургской команды Ренат Голыбин завладел мячом и отправил его в ворота, перебросив вышедшего к границе штрафной площади вратаря.
Дьяков отметил, что решение Бабича отказаться от приема адресованной ему передачи оказалось непонятным. Вопросы у бывшего футболиста вызвали и действия Максименко, покинувшего ворота. Тем не менее главным виновником неудачного эпизода эксперт считает сербского защитника.
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