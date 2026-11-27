В октябре средний чек на автозаправочных станциях в Татарстане составил около 1,6 тысячи рублей, что на 26,3% больше, чем годом ранее. Такие данные приводит пресс-служба Ак Барс Банка.

При этом рост расходов автомобилистов замедлился: в сентябре чек увеличивался на 29,6% и достигал 1,56 тысячи рублей. Больше всего на топливо тратят водители в возрасте от 32 до 59 лет, отметили в банке. В ноябре категория «Топливо» вошла в топ-5 самых востребованных направлений кешбэка.

По данным Росстата, бензин в республике за год подорожал на 15,4%, что немного выше общероссийского показателя (14,86%). Сильнее всего выросла цена АИ-98 и выше — на 18,4%, АИ-95 прибавил 16,4%, АИ-92 — 14,4%, дизтопливо — 15,4%. При этом октябрьский рост цен на бензин оказался минимальным за последние восемь месяцев: пик был зафиксирован в июле, когда топливо подорожало на 25%.

В Казани работают 177 автозаправочных станций, а всего в республике — 913, из них жидкое топливо продают 740.