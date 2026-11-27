Стерлинг осудил Махачева за поддержку Нурмагомедовых
Американский боец смешанных единоборств Алджамейн Стерлинг выступил с критикой в адрес российского чемпиона Ислама Махачева. Причиной разногласий стали заявления россиянина в защиту команды Усмана Нурмагомедова после произошедшего в Абу-Даби конфликта с Мерабом Двалишвили, сообщает «Чемпионат».
В интервью журналисту Ариэлю Хельвани бывший чемпион признался, что с большим уважением относится к Махачеву, однако не разделяет его взглядов на случившееся.
Стерлинг считает недопустимым применение физической силы против человека с использованием численного превосходства. Особое возмущение американца вызвали удары по голове находящегося на земле противника.
По мнению спортсмена, ссылки на национальные обычаи и представления о мужской чести не могут оправдывать подобные поступки. Стерлинг подчеркнул, что не видит в действиях участников нападения проявления благородства.
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