Американский боец смешанных единоборств Алджамейн Стерлинг выступил с критикой в адрес российского чемпиона Ислама Махачева. Причиной разногласий стали заявления россиянина в защиту команды Усмана Нурмагомедова после произошедшего в Абу-Даби конфликта с Мерабом Двалишвили, сообщает «Чемпионат».

В интервью журналисту Ариэлю Хельвани бывший чемпион признался, что с большим уважением относится к Махачеву, однако не разделяет его взглядов на случившееся.

Стерлинг считает недопустимым применение физической силы против человека с использованием численного превосходства. Особое возмущение американца вызвали удары по голове находящегося на земле противника.

По мнению спортсмена, ссылки на национальные обычаи и представления о мужской чести не могут оправдывать подобные поступки. Стерлинг подчеркнул, что не видит в действиях участников нападения проявления благородства.

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