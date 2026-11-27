Тананакина: вечерний скроллинг может нарушать выработку гормонов
Регулярное использование электронных устройств перед сном, пристрастие к спиртным напиткам и продолжительное нервное напряжение могут негативно отражаться на функционировании эндокринной системы. Об этом рассказала врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Наталия Тананакина в беседе с Lenta.ru.
По словам специалиста, воздействие синего света от экранов в вечерние часы способно снижать выработку мелатонина, регулирующего сон. Нарушение естественных биологических ритмов может сказываться на функционировании щитовидной железы, секреции кортизола, а также гормонов, отвечающих за чувство голода и насыщения.
Другим неблагоприятным фактором эндокринолог назвала употребление спиртного. Алкоголь оказывает воздействие на печень, в которой происходят процессы обмена эстрогенов. Нарушение этих процессов способно привести к изменению гормонального фона.
Отдельное внимание Тананакина уделила последствиям длительного эмоционального напряжения. При стрессе организм увеличивает производство кортизола, необходимого для адаптации к повышенным нагрузкам.
Однако продолжительное повышение концентрации этого гормона может отрицательно влиять на деятельность щитовидной железы, ухудшать восприимчивость тканей к инсулину и препятствовать нормальной выработке половых гормонов.
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