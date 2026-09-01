Свежая картошка не покрывается корочкой на сковороде: одна ошибка превращает жарку в тушение
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Свежая картошка часто ведет себя на сковороде хуже старой: вместо золотистой корочки начинает размягчаться и пускать влагу. Обычно проблема не в сорте и не в количестве масла, а в том, что картофель выкладывают слишком плотным слоем.
Когда кусочки лежат вплотную, пар не успевает уходить. Влага остается на сковороде, температура поверхности падает, и картошка начинает тушиться в собственном соке.
Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Если картофеля много, я лучше жарю его в два захода. На широкой сковороде кусочки должны лежать свободно, а не образовывать толстую горку».
Что понадобится
На 3–4 порции:
- картофель — 700 г;
- растительное масло — 3 ст. л.;
- соль — по вкусу;
- черный перец — по вкусу;
- репчатый лук — 1 шт. по желанию.
Как приготовить
- Нарежьте картофель. Сделайте брусочки или ломтики примерно одинакового размера, чтобы они прожаривались одновременно.
- Уберите влагу. После мытья хорошо обсушите картофель полотенцем. Мокрые кусочки сразу снижают температуру масла.
- Разогрейте сковороду. Налейте масло и прогрейте его на огне чуть выше среднего.
- Выложите картофель свободно. Не заполняйте сковороду до краев и не делайте высокий слой. Если картошки много, разделите ее на две порции.
- Не мешайте сразу. Оставьте картофель на 4–5 минут, чтобы нижняя сторона успела подрумяниться. Затем аккуратно переворачивайте каждые несколько минут.
- Добавьте лук и соль ближе к концу. Лук кладите примерно за 7–10 минут до готовности. Солить лучше тогда же, чтобы картофель не начал раньше времени отдавать лишнюю влагу.
- Проверьте готовность. Снаружи кусочки должны стать золотистыми, а внутри — легко прокалываться ножом.
Что мешает появиться корочке
Главный враг жареной картошки — лишняя влага. Ее дают мокрые ломтики, переполненная сковорода и слишком частое перемешивание.
Еще одна ошибка — сразу накрыть картофель крышкой. Под крышкой быстро скапливается пар, поэтому хрустящей поверхности практически не остается.
Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Я не трогаю картошку в первые минуты жарки. Если начать переворачивать ее сразу, поверхность не успевает схватиться и кусочки начинают ломаться».
Готовую картошку лучше подавать сразу: после долгого стояния под крышкой корочка становится мягче.
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