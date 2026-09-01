Свежая картошка не покрывается корочкой на сковороде: одна ошибка превращает жарку в тушение

Свежая картошка часто ведет себя на сковороде хуже старой: вместо золотистой корочки начинает размягчаться и пускать влагу. Обычно проблема не в сорте и не в количестве масла, а в том, что картофель выкладывают слишком плотным слоем.

Когда кусочки лежат вплотную, пар не успевает уходить. Влага остается на сковороде, температура поверхности падает, и картошка начинает тушиться в собственном соке.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Если картофеля много, я лучше жарю его в два захода. На широкой сковороде кусочки должны лежать свободно, а не образовывать толстую горку».

Что понадобится

На 3–4 порции:

картофель — 700 г;

растительное масло — 3 ст. л.;

соль — по вкусу;

черный перец — по вкусу;

репчатый лук — 1 шт. по желанию.

Как приготовить

Нарежьте картофель. Сделайте брусочки или ломтики примерно одинакового размера, чтобы они прожаривались одновременно. Уберите влагу. После мытья хорошо обсушите картофель полотенцем. Мокрые кусочки сразу снижают температуру масла. Разогрейте сковороду. Налейте масло и прогрейте его на огне чуть выше среднего. Выложите картофель свободно. Не заполняйте сковороду до краев и не делайте высокий слой. Если картошки много, разделите ее на две порции. Не мешайте сразу. Оставьте картофель на 4–5 минут, чтобы нижняя сторона успела подрумяниться. Затем аккуратно переворачивайте каждые несколько минут. Добавьте лук и соль ближе к концу. Лук кладите примерно за 7–10 минут до готовности. Солить лучше тогда же, чтобы картофель не начал раньше времени отдавать лишнюю влагу. Проверьте готовность. Снаружи кусочки должны стать золотистыми, а внутри — легко прокалываться ножом.

Что мешает появиться корочке

Главный враг жареной картошки — лишняя влага. Ее дают мокрые ломтики, переполненная сковорода и слишком частое перемешивание.

Еще одна ошибка — сразу накрыть картофель крышкой. Под крышкой быстро скапливается пар, поэтому хрустящей поверхности практически не остается.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Я не трогаю картошку в первые минуты жарки. Если начать переворачивать ее сразу, поверхность не успевает схватиться и кусочки начинают ломаться».

Готовую картошку лучше подавать сразу: после долгого стояния под крышкой корочка становится мягче.

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