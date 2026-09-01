Компания «Алмазвотертех» создала плавающий беспилотник для очистки портов

На XI Восточном экономическом форуме во Владивостоке российская компания «Алмазвотертех» представила плавающий беспилотник для автоматической уборки мусора в портовых акваториях. О новинке сообщил корреспондент «Известий» Евгений Подтергера.

Устройство оснащено лопастями, которые захватывают мусор с поверхности воды и отправляют его в специальный бак. Весь процесс происходит в автоматическом режиме, участие человека не требуется.

Как отметил представитель компании Александр Жуков, сейчас технология бобинного фильтра, лежащая в основе аппарата, проходит процедуру патентования. До появления этой разработки в России не существовало аналогичных беспилотников для очистки портов.