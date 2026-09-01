Компания «Алмазвотертех» создала плавающий беспилотник для очистки портов
AI Иллюстрация создана при помощи ИИ
На XI Восточном экономическом форуме во Владивостоке российская компания «Алмазвотертех» представила плавающий беспилотник для автоматической уборки мусора в портовых акваториях. О новинке сообщил корреспондент «Известий» Евгений Подтергера.
Устройство оснащено лопастями, которые захватывают мусор с поверхности воды и отправляют его в специальный бак. Весь процесс происходит в автоматическом режиме, участие человека не требуется.
Как отметил представитель компании Александр Жуков, сейчас технология бобинного фильтра, лежащая в основе аппарата, проходит процедуру патентования. До появления этой разработки в России не существовало аналогичных беспилотников для очистки портов.
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