В Сабинском районе ВАЗ-2110 врезался в прицеп, водитель погиб

В Сабинском районе Татарстана 1 сентября произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. По предварительным данным Госавтоинспекции, 37-летний водитель автомобиля ВАЗ-2110 не выбрал безопасную скорость и врезался в стоящий полуприцеп, который находился в составе грузовика MAN.

От полученных травм мужчина погиб на месте аварии. Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют все детали случившегося.

В Госавтоинспекции МВД по Татарстану напомнили водителям о необходимости выбирать скорость с учетом дорожных и погодных условий, а также сохранять внимательность во время движения. Эти меры помогут избежать трагедий на дорогах.