Синоптики пообещали татарстанцам дожди и +23 градуса 1 сентября

Завтра, в первый день календарной осени, жителей Татарстана ждет неустойчивая погода. В республике местами пройдут кратковременные дожди, а столбики термометров днем поднимутся до +23 градусов. Синоптики Гидрометцентра РТ прогнозируют облачную погоду с прояснениями.

Ночью температура воздуха опустится до +8..+13 градусов. В дневные часы воздух прогреется от +18 до +23 градусов. Ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду, преимущественно умеренный.

Кратковременные осадки ожидаются не повсеместно, а лишь местами, уточнили в Гидрометцентре РТ. При этом небо будет преимущественно облачным, но возможны прояснения.

В Казани днем столбики термометров покажут от +20 до +22 градусов.