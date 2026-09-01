Новости Татарстана

Синоптики пообещали татарстанцам дожди и +23 градуса 1 сентября

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Синоптики обещают 1 сентября в Татарстане неуст...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Завтра, в первый день календарной осени, жителей Татарстана ждет неустойчивая погода. В республике местами пройдут кратковременные дожди, а столбики термометров днем поднимутся до +23 градусов. Синоптики Гидрометцентра РТ прогнозируют облачную погоду с прояснениями.

Ночью температура воздуха опустится до +8..+13 градусов. В дневные часы воздух прогреется от +18 до +23 градусов. Ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду, преимущественно умеренный.

Кратковременные осадки ожидаются не повсеместно, а лишь местами, уточнили в Гидрометцентре РТ. При этом небо будет преимущественно облачным, но возможны прояснения.

В Казани днем столбики термометров покажут от +20 до +22 градусов.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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