Технологии

MWS AI: 53% россиян готовы создать ИИ-клона после смерти

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Опрос компании MWS AI, результаты которого 1 сентября опубликовали «Известия», показал: 53% россиян хотели бы создать собственную цифровую копию, которая продолжит существовать после смерти. В исследовании приняли участие 1100 человек.

Из числа заинтересованных 30% объясняют желание заботой о близких, 14% согласны на цифрового двойника за вознаграждение, а 9% видят в этом способ личного бессмертия. Заплатить за создание копии готовы 27% опрошенных, причём 5% из них даже готовы завещать часть имущества на содержание клона.

При этом большинство (52%) не хотели бы общаться с ИИ-копией умершего человека. 26% допускают такое общение без ограничений, а 21% — только в первые годы после утраты.

По поводу регулирования мнения разделились: 43% считают, что создание и использование ИИ-клонов должно контролироваться законом, 35% полагают достаточным согласие человека, данное при жизни. Против какого-либо регулирования высказались 9%, а 12% выступают за полный запрет технологии. Ранее основатель Microsoft Билл Гейтс высказал мнение, что ИИ может принести больше вреда, чем пользы, особенно в вопросах безопасности и благополучия детей.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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