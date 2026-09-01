Маск раскритиковал Windows 11 за обязательную учетную запись
Владельцы Windows 11 сталкиваются с требованием создать учетную запись при установке системы. Этот недостаток еще в 2024 году отметил предприниматель Илон Маск, а теперь журналисты подробно разобрали, зачем Microsoft настаивает на регистрации.
Операционная система предлагает два варианта: локальную учетную запись, привязанную только к конкретному компьютеру, или онлайн-профиль Microsoft. Авторы публикации считают второй способ более рациональным, поскольку к нему привязываются данные пользователя — от информации о лицензии до истории покупок.
Кроме того, полноценный профиль Microsoft упрощает восстановление системы и потерянных данных, например, если компьютер выйдет из строя или будет похищен.
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