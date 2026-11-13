Селедка под шубой уже не удивляет: делаю рулетики со свеклой, которые выглядят как ресторанная закуска

Селёдка под шубой давно стала классикой новогоднего стола, но привычное сочетание свёклы, картофеля и сельди можно подать совершенно по-новому. Вместо большого салатника приготовьте аккуратные свекольные рулетики с нежной начинкой. Они выглядят как ресторанная закуска, удобно делятся на порции и не требуют дорогих ингредиентов.

Главная особенность рецепта — тонкая свекольная основа, в которую заворачивают сельдь, картофель и сливочный сыр. Получается знакомый вкус любимого салата, но в более оригинальном оформлении.

Какие продукты понадобятся

На 8–10 рулетиков:

свёкла — 2 средних клубня;

слабосолёная сельдь (филе без костей) — 180 г;

картофель — 2 небольших клубня;

творожный сыр — 120 г;

красный лук — ½ небольшой головки;

майонез — 1 ст. л.;

свежий укроп — несколько веточек;

лимонный сок — 1 ч. л.;

чёрный молотый перец — по вкусу.

Для приготовления также понадобится пищевая плёнка или бамбуковый коврик, застеленный плёнкой.

Как приготовить свекольные рулетики с сельдью

Свёклу тщательно вымойте и отварите до мягкости. В зависимости от размера клубней понадобится около 40–70 минут. Полностью остудите и очистите. Картофель сварите в кожуре, остудите, очистите и натрите на мелкой тёрке. Филе сельди проверьте на наличие мелких косточек и нарежьте тонкими полосками. Красный лук измельчите небольшими кубиками. Если он слишком острый, ненадолго замочите его в холодной воде, затем обсушите. Свёклу нарежьте максимально тонкими широкими пластинками с помощью овощерезки или острого ножа. Разложите на рабочей поверхности пищевую плёнку. Выложите свекольные пластинки внахлёст, формируя прямоугольник. Смешайте творожный сыр с лимонным соком, майонезом и небольшим количеством чёрного перца. Аккуратно распределите сырную массу по свекольной основе тонким слоем. Сверху выложите натёртый картофель, слегка прижимая его ложкой. Вдоль одного края разместите полоски сельди, посыпьте красным луком и измельчённым укропом. Помогая себе пищевой плёнкой, осторожно сверните заготовку в плотный рулет. Заверните рулет в плёнку и уберите в холодильник на 1–2 часа. Перед подачей снимите плёнку и нарежьте рулет острым ножом на порционные кусочки толщиной около 2–3 см.

Разложите рулетики на тарелке и украсьте небольшими веточками укропа.

Как сделать рулетики аккуратными

Самая важная часть приготовления — правильно подготовить свёклу.

Пластинки должны быть тонкими и достаточно гибкими. Если нарезать их слишком толсто, рулет будет сложно свернуть, а основа может разломиться.

Лучше выбирать свёклу среднего размера с плотной мякотью.

Не менее важно полностью остудить овощи. Тёплая свёкла сделает творожный сыр мягким, из-за чего начинка начнёт выдавливаться при сворачивании.

Кулинарный совет редакции «Про Казань»: перед сборкой слегка промокните свекольные пластинки бумажным полотенцем. Так сырная начинка будет лучше держаться, а рулет не получится водянистым. Нарезать готовую закуску удобнее хорошо заточенным ножом, протирая лезвие после каждого кусочка.

Почему творожный сыр подходит лучше майонеза

В классической селёдке под шубой слои обычно промазывают майонезом.

Но для рулетиков слишком жидкая заправка не подходит: начинка может потерять форму.

Творожный сыр обладает более плотной консистенцией, поэтому помогает соединить ингредиенты и удерживает их внутри свекольной оболочки.

При этом он добавляет нежный сливочный вкус, который хорошо сочетается с солёной сельдью.

Майонез можно использовать в небольшом количестве, чтобы начинка напоминала привычный праздничный салат.

Чем можно дополнить начинку

Если хочется сделать рулетики ещё ближе по вкусу к классической шубе, добавьте немного отварной моркови.

Её нужно натереть на мелкой тёрке и распределить тонким слоем поверх картофеля.

Для более свежего вкуса подойдёт небольшое количество зелёного яблока. Его следует мелко нарезать и слегка сбрызнуть лимонным соком.

А если хочется добавить пикантности, можно использовать немного дижонской горчицы.

Главное — не перегружать рулет начинкой. Чем больше слоёв, тем сложнее аккуратно свернуть и нарезать закуску.

Как красиво подать на Новый год

Свекольные рулетики особенно эффектно смотрятся на белой или светлой тарелке.

Разложите их на небольшом расстоянии друг от друга, чтобы были видны яркая свекольная оболочка и начинка.

Сверху можно добавить маленькие веточки укропа или несколько тонких колечек красного лука.

Для более праздничного оформления используйте небольшие капли творожного сыра, нанесённые с помощью кондитерского мешка.

Такая подача напоминает ресторанные холодные закуски и занимает меньше места на столе, чем большой салатник.

Можно ли приготовить заранее

Свёклу и картофель удобно сварить за день до праздника и хранить в холодильнике.

Собрать рулет можно за несколько часов до подачи. За это время он охладится и будет лучше держать форму.

Однако нарезать закуску желательно непосредственно перед праздничным ужином, чтобы кусочки выглядели аккуратно.

Готовые рулетики храните в закрытом контейнере при температуре не выше +4 °C. Желательно съесть их в течение суток и не оставлять при комнатной температуре дольше двух часов подряд.

Свекольные рулетики с сельдью — интересная альтернатива привычной селёдке под шубой. Знакомые ингредиенты приобретают новый вид благодаря тонким свекольным пластинкам и нежной сырной начинке. Такая закуска подходит для новогоднего стола, выглядит празднично и позволяет удивить гостей без сложных рецептов и дорогих продуктов.

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