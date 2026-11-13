Петросян сообщила о трудностях с американской визой перед Гран-при США

Российская фигуристка Аделия Петросян рассказала, с какими трудностями столкнулась при оформлении американской визы перед этапом Гран-при в Эверетте. Ради собеседования в посольстве США 19-летней спортсменке пришлось срочно лететь в Казахстан накануне соревнований в Екатеринбурге. Получить готовые документы ей помогла мама. Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на интервью Петросян изданию Golden Skate.

Фигуристка призналась, что подготовка к поездке в Соединенные Штаты сопровождалась неожиданными организационными проблемами. Главной сложностью стало оформление документов, необходимых для участия в международном турнире.

Возможность пройти собеседование в американском посольстве в Астане появилась незадолго до российского этапа Гран-при. Из-за этого Петросян пришлось срочно изменить первоначальные планы и отправиться в Казахстан.

Ситуацию осложняло то, что уже на следующий день спортсменка должна была выйти на лед в Екатеринбурге.

Несмотря на плотный график, Аделия успела пройти собеседование и получить предварительное одобрение визы.

Однако сразу забрать заграничный паспорт она не смогла. Документ оставался в дипломатическом представительстве для завершения оформления, поэтому фигуристке пришлось отправиться на соревнования без него.

Позднее вопрос с получением паспорта удалось решить благодаря помощи матери спортсменки. Именно она отправилась за готовыми документами.

По словам Петросян, вся процедура превратилась в настоящее приключение. При этом фигуристка подчеркнула, что рада находиться в США и получить возможность выступить на международном турнире.

Петросян приехала в США без своего тренера

Еще одной особенностью предстоящего старта стало отсутствие рядом со спортсменкой ее наставницы Инны Гончаренко.

Аделия рассказала, что подобная ситуация для нее непривычна. Тем не менее она рассчитывает справиться с трудностями самостоятельно.

Фигуристка продолжает поддерживать связь с тренером на расстоянии. Кроме того, по ее словам, в Эверетте находятся люди, которые оказывают ей необходимую поддержку.

Петросян отметила, что необычные обстоятельства не мешают ей готовиться к выступлению.

Как Петросян выступила перед поездкой в Америку

Незадолго до международного старта Аделия приняла участие в четвертом этапе Гран-при России, который проходил в Екатеринбурге.

Соревнования завершились 8 ноября. По итогам короткой программы фигуристка занимала вторую позицию, получив 72,32 балла.

Однако в произвольном прокате ей не удалось избежать ошибок. Во время исполнения четверного тулупа спортсменка упала, а затем допустила неточность на дорожке шагов.

За произвольную программу судьи поставили Петросян 131,28 балла.

Итоговый результат россиянки составил 203,60 балла, что позволило ей занять четвертое место. До бронзовой медали спортсменке не хватило 1,57 балла.

Победительницей соревнований стала Камилла Нелюбова, набравшая 217,06 балла. Второе место заняла Арина Кудлай, а третьей стала Злата Буря.

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Когда состоится Гран-при США

Международный этап Гран-при проходит с 13 по 15 ноября 2026 года в американском городе Эверетт, штат Вашингтон.

Помимо Аделии Петросян, в женском одиночном катании заявлена российская фигуристка Александра Игнатова (Трусова).

Выступления женщин запланированы на 14 и 15 ноября по местному времени.

По московскому времени соревнования пройдут по следующему расписанию:

15 ноября, 02:42 — короткая программа.

16 ноября, 00:05 — произвольная программа.

Для Петросян этот турнир станет первым международным этапом Гран-при в нынешнем сезоне. Перед началом соревнований она уже прибыла в США и приступила к подготовке.

Несмотря на сложности с оформлением визы и отсутствие тренера рядом с ледовой площадкой, фигуристка намерена выступить на предстоящем турнире.

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