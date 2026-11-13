Новости Казани

Более 359 тысяч казанцев проверили здоровье с начала года

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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С января по ноябрь профилактические осмотры в поликлиниках Казани прошли 359,4 тысячи горожан. Это на 17 тысяч человек больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает издание «Казанские ведомости».

Активнее всего на обследования записываются жители в возрасте 40–54 лет и старшая возрастная группа — 64–74 года. При этом план по диспансеризации выполнен на 84%, власти отмечают небольшое отставание от графика и поручили районным администрациям усилить информационную работу с предприятиями.

Скрининг проходит в два этапа: сначала базовые анализы, затем при выявлении отклонений — углубленная диагностика у профильных врачей. Цель обследования — раннее выявление онкологии, сердечно-сосудистых заболеваний и диабета. Пройти его можно бесплатно в поликлинике по месту прикрепления, записавшись через «Госуслуги» или в регистратуре. Мероприятие реализуется в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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