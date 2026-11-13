МЧС предупреждает: в Татарстане ожидается ветер до 21 м/с
В четверг, 14 ноября, в Татарстане местами ожидается сильный ветер, порывы которого могут достигать 16–21 м/с. Непогода прогнозируется в утренние, дневные и вечерние часы.
В связи с этим МЧС республики напоминает жителям о мерах предосторожности. Спасатели рекомендуют не укрываться от ветра под рекламными щитами, дорожными знаками, деревьями и линиями электропередач.
Особое внимание в ведомстве просят уделить детям и пожилым людям: не оставлять их без присмотра и при необходимости оказать помощь. При возникновении чрезвычайной ситуации следует звонить по единому номеру экстренных служб 112.
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