Новости Татарстана

МЧС предупреждает: в Татарстане ожидается ветер до 21 м/с

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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В четверг, 14 ноября, в Татарстане местами ожидается сильный ветер, порывы которого могут достигать 16–21 м/с. Непогода прогнозируется в утренние, дневные и вечерние часы.

В связи с этим МЧС республики напоминает жителям о мерах предосторожности. Спасатели рекомендуют не укрываться от ветра под рекламными щитами, дорожными знаками, деревьями и линиями электропередач.

Особое внимание в ведомстве просят уделить детям и пожилым людям: не оставлять их без присмотра и при необходимости оказать помощь. При возникновении чрезвычайной ситуации следует звонить по единому номеру экстренных служб 112.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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