В Менделеевск отправлен дебаркадер для возрождения речной пристани

Пассажирский дебаркадер, который станет основой для возрождения речного сообщения в Менделеевске, отправился из села Шеланга Верхнеуслонского района. Плавучий причал доставляют силами АО «Флот Республики Татарстан», и ожидается, что он прибудет к берегам города через несколько дней. Об этом сообщил глава Менделеевского района Роберт Искандаров.

Дебаркадер 1961 года постройки ранее использовался на пристани в Шеланге. Теперь его планируют отремонтировать и установить в Менделеевске. АО «Флот РТ» предоставляет плавучий причал, а муниципалитет совместно с партнерами займется необходимыми ремонтными работами и подготовкой места для установки.

После завершения работ дебаркадер сможет принимать пассажирские суда, в том числе скоростные теплоходы «Метеор». В перспективе Менделеевск планируют включить в речной маршрут Казань – Набережные Челны, связав его с Нижнекамском и другими населенными пунктами на Каме. Первые пассажиры, как ожидается, смогут воспользоваться новым причалом в мае 2027 года.

«Для Менделеевска это не просто появление нового причала, а возвращение важной части городской истории. Когда-то речная пристань пользовалась большим спросом, и мы уверены, что сегодня у водного транспорта есть все возможности вновь стать востребованным», – отметил Искандаров. Возвращение речного сообщения станет следующим этапом развития территории после создания современной набережной «Тихие горы». Новый маршрут рассчитывают сделать востребованным не только у жителей района, но и у сотрудников предприятия «Аммоний», резидентов ОЭЗ «Алабуга» и туристов.