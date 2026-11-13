Новости Татарстана

В Менделеевск отправлен дебаркадер для возрождения речной пристани

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Подписаться на Дзен.канал

Пассажирский дебаркадер, который станет основой для возрождения речного сообщения в Менделеевске, отправился из села Шеланга Верхнеуслонского района. Плавучий причал доставляют силами АО «Флот Республики Татарстан», и ожидается, что он прибудет к берегам города через несколько дней. Об этом сообщил глава Менделеевского района Роберт Искандаров.

Дебаркадер 1961 года постройки ранее использовался на пристани в Шеланге. Теперь его планируют отремонтировать и установить в Менделеевске. АО «Флот РТ» предоставляет плавучий причал, а муниципалитет совместно с партнерами займется необходимыми ремонтными работами и подготовкой места для установки.

После завершения работ дебаркадер сможет принимать пассажирские суда, в том числе скоростные теплоходы «Метеор». В перспективе Менделеевск планируют включить в речной маршрут Казань – Набережные Челны, связав его с Нижнекамском и другими населенными пунктами на Каме. Первые пассажиры, как ожидается, смогут воспользоваться новым причалом в мае 2027 года.

«Для Менделеевска это не просто появление нового причала, а возвращение важной части городской истории. Когда-то речная пристань пользовалась большим спросом, и мы уверены, что сегодня у водного транспорта есть все возможности вновь стать востребованным», – отметил Искандаров. Возвращение речного сообщения станет следующим этапом развития территории после создания современной набережной «Тихие горы». Новый маршрут рассчитывают сделать востребованным не только у жителей района, но и у сотрудников предприятия «Аммоний», резидентов ОЭЗ «Алабуга» и туристов.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

В академии Плющенко сообщили, что их поразило поведение матери Костылевой

Гид по Казани

день назад

Казань для неё: время для себя и любимых занятий

механический барьер

Кулинария

день назад

Одна ошибка превращает оливье в водянистую кашу: что нельзя делать с огурцами и картофелем

Гид по Казани

2 дня назад

От консультации до представительства в суде: юристы Казани

установка зеркал в Красноярске

Не у нас

день назад

В двух регионах РФ средняя пенсия неработающих прошла отметку в 40 тыс. руб.

Не у нас

день назад

Семь сборных заявили о бойкоте матчей с россиянами на молодежном ЧМ по хоккею

Кулинария

день назад

Мандарины больше не подаю просто на тарелке: превращаю их в нежнейший десерт без духовки

Новости России

18 часов назад

Какие салаты приготовить на Новый год 2027: чем заменить оливье и селедку под шубой

Кулинария

день назад

Огурцы нарезаю тонкими лентами и прячу внутрь начинку: закуска на Новый год, которая выглядит на миллион
Новости Казани
6 часов назад

Из Казани в Лисичанск и Рубежное направили более 430 саженцев

Более 430 саженцев деревьев и кустарников отпра...

Кулинария

21 минуту назад

Картошку превращаю в съедобные лодочки: начинка из курицы и грибов делает их главным блюдом вечера

Интересное в Казани

день назад

Весы показали минус 40: как в Казани возвращают телу красивые контуры

Не у нас

час назад

Петросян сообщила о трудностях с американской визой перед Гран-при США

Не у нас

час назад

Трусова и Петросян выступят на Гран-при США
Казанцев приглашают на географический диктант в...
Новости Казани
6 часов назад

Казанцев приглашают на географический диктант в исторический парк

Не у нас

час назад

Александр Плющенко ответил хейтерам на критику своих результатов

Не у нас

час назад

Сафонов объяснил пропущенные голы в матче с Узбекистаном

Не у нас

час назад

Мирра Андреева сыграет с Джессикой Пегулой в полуфинале WTA
Интересное в Казани
4 дня назад

Исправляют даже чужие ошибки: как в Казани возвращают волосы, которые не отличить от естественных