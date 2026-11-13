Новости Казани

Суд приостановил работу кафе «Рыжий рак» в центре Казани на месяц

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Кафе «Рыжий рак» на Лево-Булачной в Казани закрыто на 30 суток по решению суда. Причиной стали нарушения санитарных норм, выявленные в ходе проверки регионального управления Роспотребнадзора.

Ведомство установило, что площадка для мусорных контейнеров не имеет твердого покрытия и ограждения с трех сторон, а сами баки стоят прямо на асфальте. Кроме того, отсутствуют документы о сроках накопления отходов, а в производственном помещении мусор собирают в открытые неподписанные емкости вместе с пищевыми отходами.

Также проверяющие обнаружили, что вентиляционное отверстие в санузле для посетителей не защищено металлической сеткой, а мероприятия по дератизации не проводились. Как сообщили в Управлении Роспотребнадзора по РТ, владелец кафе может обратиться в суд с ходатайством о досрочном возобновлении работы, если все нарушения будут устранены.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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