Новости Казани

Казанцев приглашают на географический диктант в исторический парк

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
22 ноября в историческом парке «Россия – Моя ис...

AI Изображение носит иллюстративный характер

Подписаться на Дзен.канал

Международная просветительская акция «Географический диктант – 2026» пройдет 22 ноября в историческом парке «Россия – Моя история». Начало в 12:00. Организатором выступает Русское географическое общество.

В этом году формат диктанта обновлен: вместо привычных 40 вопросов основной вариант включает 30 заданий. Первые десять касаются общеизвестных географических фактов, остальные потребуют логического мышления и эрудиции. Помимо вопросов с выбором ответа, предусмотрены задания на установление соответствий и определение последовательностей.

Вопросы формируются в том числе по предложениям участников конкурса «Напиши свой вопрос для Географического диктанта» — с 2024 года так создают 95% заданий. В 2026 году организаторы получили рекордные 1,46 тыс. заявок из 12 стран.

Участвовать может любой желающий независимо от возраста и уровня подготовки. Регистрация доступна на странице электронной записи или по телефону 8 (962) 571 30 27.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

Священник назвал грехи, грозящие человеку утратой Божьего прощения

Гид по Казани

день назад

От консультации до представительства в суде: юристы Казани

гербециды от борщевика

Не у нас

23 часа назад

В академии Плющенко сообщили, что их поразило поведение матери Костылевой

Интересное в Казани

3 дня назад

Исправляют даже чужие ошибки: как в Казани возвращают волосы, которые не отличить от естественных

замена сигнализации на автомобиле в Екатеринбурге

Кулинария

23 часа назад

Одна ошибка превращает оливье в водянистую кашу: что нельзя делать с огурцами и картофелем

Не у нас

23 часа назад

В двух регионах РФ средняя пенсия неработающих прошла отметку в 40 тыс. руб.

Не у нас

23 часа назад

Семь сборных заявили о бойкоте матчей с россиянами на молодежном ЧМ по хоккею

Кулинария

21 час назад

Мандарины больше не подаю просто на тарелке: превращаю их в нежнейший десерт без духовки

Новости России

13 часов назад

Какие салаты приготовить на Новый год 2027: чем заменить оливье и селедку под шубой
Новости Татарстана
3 часа назад

Минниханов: иностранный бизнес расширяет проекты в Татарстане

Рустам Минниханов на Международной строительной...

Новости Татарстана

7 минут назад

Минобрнауки РТ вынесло на голосование мониторинг соцсетей школьников

Интересное в Казани

день назад

Весы показали минус 40: как в Казани возвращают телу красивые контуры

Новости России

21 минуту назад

В чем встречать Новый год 2027 дома: красивые образы без покупки нового платья

Кулинария

2 часа назад

Крабовые палочки больше не кладу в салат: за 10 минут превращаю их в праздничную закуску
Татарстан вошел в топ-5 регионов с наименьшим ч...
Новости Татарстана
4 часа назад

Татарстан вошел в топ-5 регионов с наименьшим числом курящих

Кулинария

5 часов назад

Красную рыбу на Новый год готовлю по-особенному: мед и горчица превращают ее в праздничный деликатес

Кулинария

8 часов назад

Добавляю мандарины в салат с курицей: необычное сочетание, которое хочется повторить на Новый год - рецепт

Новости Казани

9 часов назад

В Казани открылся паломнический центр «Святая Казань»
Файзуллин: стройка должна идти в срок и в рамка...
Новости Татарстана
10 часов назад

Файзуллин: стройка должна идти в срок и в рамках бюджета