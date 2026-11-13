Казанцев приглашают на географический диктант в исторический парк

Международная просветительская акция «Географический диктант – 2026» пройдет 22 ноября в историческом парке «Россия – Моя история». Начало в 12:00. Организатором выступает Русское географическое общество.

В этом году формат диктанта обновлен: вместо привычных 40 вопросов основной вариант включает 30 заданий. Первые десять касаются общеизвестных географических фактов, остальные потребуют логического мышления и эрудиции. Помимо вопросов с выбором ответа, предусмотрены задания на установление соответствий и определение последовательностей.

Вопросы формируются в том числе по предложениям участников конкурса «Напиши свой вопрос для Географического диктанта» — с 2024 года так создают 95% заданий. В 2026 году организаторы получили рекордные 1,46 тыс. заявок из 12 стран.

Участвовать может любой желающий независимо от возраста и уровня подготовки. Регистрация доступна на странице электронной записи или по телефону 8 (962) 571 30 27.