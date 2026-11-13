Игру казанских преподавателей хотят перевести на арабский

Настольную игру «Путь к родительству», разработанную преподавателями Казанского инновационного университета имени В. Г. Тимирясова, предложили адаптировать для молодежи Объединенных Арабских Эмиратов. Игру планируют перевести на английский и арабский языки, сообщили в Российском обществе «Знание».

Авторы проекта — доценты КИУ Надежда Ванюхина и Маргарита Филатова-Сафронова — представили разработку зарубежным коллегам во время просветительской поездки. Они посетили медицинский центр Burjeel Medical City и Университет Абу-Даби, где рассказали о деятельности общества и возможностях международного сотрудничества.

Игра направлена на формирование осознанного отношения к созданию семьи и развитие семейных ценностей. Ее формат заинтересовал психиатров и клинических психологов медцентра. Директор Центра генетики и редких заболеваний, профессор Айман эль-Хаттаб предложил перевести игру на английский и арабский языки для работы с молодежью Эмиратов.

В Университете Абу-Даби преподаватели обсудили перспективы совместных проектов. Особый интерес зарубежных коллег вызвали темы семейной психологии и просветительской работы с молодежью. Поездка состоялась в рамках стажировки в ОАЭ.