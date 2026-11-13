Новости Казани

Эксперты нашли недочеты в проекте реставрации дома Ушковой

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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В Казани готовятся к реставрации фасадов, кровли, окон и дверей дома Ушковой, а также благоустройству внутреннего двора. Проект сохранения объекта культурного наследия федерального значения уже получил положительное заключение экспертизы, однако градозащитники указывают на его недостатки.

Согласно документации, опубликованной комитетом Татарстана по охране объектов культурного наследия, планируется восстановить фасадную штукатурку, кирпичную кладку, лепной декор и балконные ограждения. Также запланированы реставрация купола эркера и кровельных элементов, замена поздних окон во дворе и восстановление исторических дверей со стороны улицы Кремлевской. Во внутреннем дворе обновят мощение, установят подпорные стенки и оборудуют архитектурную подсветку.

Социолог и градозащитник Марья Леонтьева считает, что экспертиза недостаточно подробно оценивает влияние этих работ на предмет охраны. Она указывает на возможные риски для подлинных оконных и дверных элементов, конструкций здания, планировки помещений и влажностного режима. По ее мнению, документация не демонстрирует связи между научными исследованиями и выводами о безопасности проектных решений. Также она обратила внимание на неопределенность: в одном месте проект назван реставрацией фасадов, в другом — реставрацией и приспособлением всего здания. Общественные обсуждения продлятся до 19 ноября.

Заказчиком первоочередных спасательных работ выступает ООО «Югендхаус», среди учредителей которого — «Связьинвестнефтихим» и «Дом печати на Баумана». Ранее сообщалось, что в здании планируют открыть пятизвездочную гостиницу на 15 номеров, ресторан и общественные пространства. Однако до полномасштабной реставрации еще далеко: весеннее обследование выявило аварийное состояние части конструкций особняка, а сроки работ в экспертизе не указаны.

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