Картошку превращаю в съедобные лодочки: начинка из курицы и грибов делает их главным блюдом вечера

Обычный картофель можно превратить в эффектное горячее блюдо, которое не стыдно поставить на праздничный стол. Для этого клубни запекают целиком, аккуратно вынимают часть мякоти и наполняют нежной начинкой из курицы, шампиньонов и сыра. Получаются аппетитные картофельные лодочки с румяной корочкой и сочной серединой.

Такое блюдо удобно тем, что мясо и гарнир готовятся одновременно. А ещё картофельные лодочки можно подготовить заранее и отправить в духовку незадолго до прихода гостей.

Какие продукты понадобятся

На 4 порции:

крупный картофель — 4 шт.;

куриное филе — 300 г;

свежие шампиньоны — 200 г;

твёрдый сыр — 120 г;

репчатый лук — 1 шт.;

сметана жирностью 20% — 3 ст. л.;

сливочное масло — 25 г;

растительное масло — 1 ст. л.;

чеснок — 1 зубчик;

соль и чёрный перец — по вкусу;

свежий укроп — для подачи.

Лучше выбирать крупные продолговатые клубни примерно одинакового размера. Из них получатся аккуратные лодочки, которые удобно наполнять начинкой.

Как приготовить картофельные лодочки с курицей и грибами

Тщательно вымойте картофель щёткой, обсушите и несколько раз проколите вилкой. Разогрейте духовку до 200 °C. Выложите клубни на противень и запекайте 45–60 минут до мягкости. Время зависит от размера картофеля. Пока картофель готовится, нарежьте куриное филе небольшими кубиками, а шампиньоны и лук мелко измельчите. Разогрейте сковороду с растительным маслом. Обжарьте лук до прозрачности, добавьте курицу и готовьте около 5–7 минут, помешивая. Всыпьте шампиньоны и продолжайте готовить, пока лишняя жидкость не испарится, а курица полностью не приготовится. Температура внутри мяса должна достигнуть 74 °C. Добавьте измельчённый чеснок, соль, перец и сметану. Перемешайте и прогрейте ещё одну минуту. Достаньте готовый картофель из духовки и дайте ему немного остыть, чтобы можно было безопасно работать с клубнями. Разрежьте каждую картофелину вдоль пополам. Чайной ложкой аккуратно выньте часть мякоти, оставляя стенки толщиной примерно 1 см. Разомните вынутую мякоть со сливочным маслом и добавьте к курице с грибами. Всыпьте половину натёртого сыра и перемешайте начинку. Наполните картофельные лодочки приготовленной смесью, формируя небольшую горку. Посыпьте оставшимся сыром и верните в духовку при 190 °C на 12–15 минут.

Когда сыр расплавится и слегка подрумянится, достаньте лодочки, посыпьте свежим укропом и подавайте горячими.

Почему начинка получается особенно нежной

Главный секрет — сочетание курицы, грибов, сметаны и картофельной мякоти.

Шампиньоны придают начинке насыщенный аромат, сметана делает её более мягкой, а картофель связывает ингредиенты между собой.

Сыр добавляет сливочный вкус и образует аппетитную корочку при повторном запекании.

Важно не пересушить куриное филе на сковороде. Достаточно довести его до полной готовности, поскольку после наполнения лодочки ещё ненадолго отправятся в духовку.

Кулинарный совет редакции «Про Казань»: не вынимайте всю мякоть из запечённого картофеля. Оставьте достаточно толстые стенки, иначе лодочки могут развалиться под тяжестью начинки. А чтобы они получились особенно ароматными, перед наполнением слегка смажьте внутреннюю поверхность растопленным сливочным маслом.

Какой картофель лучше использовать

Для этого рецепта подходят крупные клубни с плотной кожурой.

Лучше выбирать картофель примерно одинакового размера, чтобы все лодочки приготовились одновременно.

Слишком мелкие клубни неудобно наполнять, а очень крупные требуют больше времени в духовке.

Если картофель молодой, с тонкой кожурой, работать с ним нужно особенно осторожно: после запекания стенки могут оказаться недостаточно прочными.

Как сделать начинку ещё вкуснее

Базовый рецепт можно дополнить несколькими ингредиентами.

Для более насыщенного вкуса добавьте немного копчёной паприки или сушёного тимьяна.

Если хочется получить более сливочную начинку, замените одну столовую ложку сметаны таким же количеством творожного сыра.

Любителям пикантных блюд подойдёт небольшое количество горчицы.

А для красивой сырной корочки можно смешать два вида сыра, например моцареллу и твёрдый выдержанный сыр.

Как красиво подать картофельные лодочки

Такие лодочки можно подавать как самостоятельное горячее блюдо.

Разложите их на большом блюде, посыпьте свежим укропом или зелёным луком.

Рядом хорошо смотрятся помидоры черри, свежие огурцы и листья салата.

Для праздничного стола можно поставить отдельную мисочку со сметанным соусом. Достаточно смешать густую сметану с измельчённым чесноком и зеленью.

Особенно эффектно картофельные лодочки выглядят сразу после духовки, когда сыр ещё горячий и слегка тянется.

Можно ли приготовить заранее

Картофель можно запечь, а курино-грибную начинку приготовить за несколько часов до праздничного ужина.

После охлаждения храните компоненты в закрытых контейнерах в холодильнике при температуре не выше +4 °C.

Перед подачей останется наполнить лодочки, посыпать сыром и запечь до полного прогревания. Если начинка была охлаждена, убедитесь, что температура в её центре достигла 74 °C.

Готовое блюдо можно хранить в холодильнике до 3–4 дней, но лучше всего оно получается непосредственно после приготовления.

Картофельные лодочки с курицей и грибами — удачный вариант праздничного горячего из доступных продуктов. Нежная начинка, ароматные шампиньоны и расплавленный сыр превращают привычную картошку в полноценное блюдо, которое красиво выглядит на столе и не требует сложных кулинарных приёмов.

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