Шоколадные шишки без выпечки удивят даже детей: никто сразу не догадается, из чего они сделаны - рецепт

На новогоднем столе шоколадные шишки выглядят как маленькие украшения из зимнего леса. При этом для их приготовления не нужны ни духовка, ни сложные кондитерские навыки. Основу делают из обычного печенья, какао и сгущённого молока, а сходство с настоящими шишками создают шоколадные хлопья.

Десерт получается нежным внутри, с приятным шоколадным вкусом и хрустящими «чешуйками». Особенно интересно готовить такие шишки вместе с детьми: им можно доверить украшение готовых заготовок.

Какие продукты понадобятся

На 8 небольших шишек:

песочное печенье — 300 г;

сгущённое молоко — 150–180 г;

сливочное масло — 70 г;

какао-порошок — 2 ст. л.;

шоколадные кукурузные хлопья — 100–120 г;

сахарная пудра — 1 ст. л. для украшения.

Лучше использовать обычное песочное печенье без начинки. Оно легко измельчается и хорошо соединяется со сгущённым молоком.

Как приготовить шоколадные шишки без выпечки

Измельчите печенье в блендере до состояния мелкой крошки. Если блендера нет, положите печенье в плотный пакет и разомните скалкой. Размягчённое сливочное масло переложите в глубокую миску. Добавьте какао-порошок и перемешайте до однородности. Всыпьте измельчённое печенье. Постепенно добавляйте сгущённое молоко, перемешивая массу ложкой. Когда смесь станет достаточно плотной, вымесите её руками. Она должна хорошо лепиться, но не растекаться. Разделите шоколадную массу на восемь равных частей. Из каждой части сформируйте конус с широким основанием и слегка заострённой верхушкой. Начиная снизу, вставляйте шоколадные хлопья в поверхность заготовки рядами, немного внахлёст. Продолжайте украшать шишку до самой верхушки, стараясь располагать хлопья в шахматном порядке. Переложите десерты на тарелку и уберите в холодильник на 30–40 минут. Перед подачей слегка посыпьте шоколадные шишки сахарной пудрой через мелкое сито.

Получится эффект заснеженных еловых шишек.

Как сделать правильную шоколадную основу

Главный секрет десерта — консистенция массы.

Если добавить слишком много сгущённого молока, заготовки будут мягкими и хлопья начнут выпадать.

Если жидкости окажется недостаточно, масса станет рассыпчатой и не получится сформировать аккуратные конусы.

Поэтому сгущённое молоко лучше добавлять постепенно, ориентируясь на плотность смеси.

Готовая основа должна напоминать мягкое тесто для пирожного «Картошка».

Кулинарный совет редакции «Про Казань»: перед украшением поставьте сформированные конусы в холодильник на 10–15 минут. Охлаждённая масса станет плотнее, и шоколадные хлопья будет проще закреплять. Не вдавливайте их слишком глубоко, иначе шишки потеряют объёмный вид.

Какие хлопья лучше использовать

Для создания характерных чешуек подойдут шоколадные кукурузные хлопья в форме небольших изогнутых лепестков.

Важно выбирать достаточно плотные хлопья, которые не крошатся при лёгком нажатии.

Слишком мелкие шарики или обычные плоские хлопья будут выглядеть менее похоже на настоящие шишки.

Перед приготовлением можно отобрать самые красивые и целые кусочки, а поломанные оставить для завтрака или другого десерта.

Как сделать десерт менее сладким

Сгущённое молоко и печенье уже содержат сахар, поэтому дополнительно подслащивать основу не требуется.

Если хочется получить более насыщенный шоколадный вкус, используйте какао-порошок без добавленного сахара.

Часть песочного печенья можно заменить измельчёнными грецкими орехами. Например, взять 250 г печенья и 50 г орехов.

Такой вариант получится более ароматным и с интересной текстурой.

Как красиво подать шоколадные шишки

Особенно эффектно десерт смотрится на плоском белом блюде.

Разложите шишки на небольшом расстоянии друг от друга, слегка присыпьте сахарной пудрой и украсьте пространство между ними веточками розмарина.

Розмарин напоминает миниатюрные еловые ветви и помогает создать зимнюю композицию.

Можно также использовать бумажные капсулы для пирожных. В них шишки будет удобнее брать со стола.

Для детского праздника лучше делать небольшие порции, которые легко съесть без ножа и вилки.

Можно ли приготовить заранее

Шоколадные шишки удобно сделать вечером накануне Нового года.

Храните десерт в закрытом контейнере в холодильнике, чтобы он не впитывал посторонние запахи.

Лучше всего приготовить его за 12–24 часа до подачи. При более длительном хранении хлопья могут постепенно размягчаться.

Сахарной пудрой посыпайте шишки непосредственно перед подачей, иначе она впитает влагу и потеряет эффект снежного покрытия.

Из-за сливочного масла и сгущённого молока готовый десерт следует хранить в холодильнике и не оставлять на праздничном столе дольше двух часов подряд.

Шоколадные шишки без выпечки — простой и необычный десерт для новогоднего стола. Из обычного печенья, сгущённого молока и какао получается нежная шоколадная основа, а хрустящие хлопья превращают её в эффектное зимнее украшение. На приготовление уходит около 20–25 минут активной работы, а результат наверняка заинтересует и детей, и взрослых.

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