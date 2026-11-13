Беттмэн допустил, что федерации пересмотрят отказ играть с РФ

Комиссар Национальной хоккейной лиги Гэри Беттмэн допустил, что национальные федерации, отказавшиеся проводить матчи со сборной России, в дальнейшем могут пересмотреть свою позицию. Такое предположение он высказал на встрече с журналистами в Хельсинки, комментируя ситуацию вокруг возвращения российских хоккеистов на международные соревнования. Об этом сообщает финская телерадиокомпания Yle.

Поводом для обсуждения стало решение Спортивного арбитражного суда от 30 октября 2026 года. Суд удовлетворил апелляцию Федерации хоккея России и обязал Международную федерацию хоккея допустить российские команды к ряду турниров сезона 2026/2027.

Арбитры пришли к выводу, что представленных международной федерацией доказательств недостаточно для сохранения отстранения исключительно по соображениям безопасности.

Однако решение суда вызвало возражения со стороны нескольких национальных хоккейных организаций.

О нежелании встречаться с российскими командами заявили представители Финляндии, Швеции, Чехии, Латвии, Австрии и других государств. Аналогичные сложности возникли в связи с позицией хоккейных организаций Канады и Швейцарии.

Гэри Беттмэн не исключил, что некоторые федерации впоследствии изменят свое отношение к матчам против российских хоккеистов.

При этом руководитель Национальной хоккейной лиги не утверждал, что подобные решения уже готовятся. Он обозначил лишь возможное развитие ситуации.

Международная федерация хоккея изучает последствия решения суда

После постановления арбитража Международная федерация хоккея оказалась перед необходимостью определить порядок возвращения российских команд.

Решение затрагивает несколько крупных соревнований, включая молодежные и юниорские чемпионаты мира, а также мужской чемпионат мира 2027 года.

Однако практическая реализация допуска осложняется позицией национальных федераций, которые отказываются выходить на лед против российской сборной.

Международная федерация заявила, что последствия судебного решения оказались значительно серьезнее, чем предполагалось первоначально.

Организации необходимо учитывать не только спортивные правила, но и вопросы въезда участников в страны проведения турниров, безопасности, размещения команд и составления календаря.

При этом постановление арбитража остается действующим, а международная федерация должна определить способ его исполнения.

Беттмэн не назвал сроков окончательного решения

Отдельное внимание комиссар Национальной хоккейной лиги уделил перспективам участия России в Кубке мира по хоккею 2028 года.

По словам Беттмэна, организаторам пока не требуется принимать окончательное решение о составе участников. Ситуация в международном хоккее продолжает изменяться, поэтому руководство лиги намерено оценивать обстоятельства по мере приближения турнира.

Он напомнил, что российские хоккеисты продолжают выступать за клубы Национальной хоккейной лиги, хотя сборная страны не участвует в соревнованиях международной федерации.

Таким образом, Беттмэн оставил открытым вопрос о будущем участии России в международных хоккейных турнирах.

Возможность изменения позиции отдельных стран он рассматривает как один из вариантов развития событий. Однако никаких гарантий возвращения российских хоккеистов на конкретные соревнования комиссар не дал.

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