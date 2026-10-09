Рис отдельно больше не варю и курицу не обжариваю: складываю все в одну форму — ужин готов почти без участия

Самое утомительное в приготовлении ужина иногда даже не сама готовка, а количество посуды после нее. В одной кастрюле варится рис, на другой конфорке жарится курица, отдельно приходится следить за овощами. Но все эти действия можно заменить одним противнем или глубокой формой для запекания.

Сухой рис отправляется прямо на дно формы, сверху раскладываются кусочки курицы, добавляются овощи и горячая вода. Дальше основную работу выполняет духовка. Рис постепенно впитывает бульон и мясные соки, а курица становится мягкой и ароматной без предварительного обжаривания.

Что положить в форму для запекания

Для 3–4 порций понадобится:

куриные бедра — 4 шт. (примерно 700–800 г);

длиннозерный рис — 250 г;

репчатый лук — 1 шт.;

морковь — 1 шт.;

горячая вода или несоленый бульон — 500 мл;

растительное масло — 1 ст. л.;

соль — 1 ч. л. без горки;

сладкая паприка — 1 ч. л.;

черный перец — по вкусу;

чеснок — 2 зубчика.

Лучше всего для такого блюда подходит обычный длиннозерный белый рис. Он достаточно быстро готовится и при правильном количестве жидкости остается рассыпчатым. Пропаренный рис тоже подойдет, но время приготовления может немного увеличиться.

Куриные бедра желательно брать примерно одинакового размера, чтобы они приготовились одновременно. Можно использовать и голени, а вот грудка требует более внимательного контроля времени, поскольку быстрее теряет сочность.

Ужин собирается за несколько минут

Промойте рис в холодной воде несколько раз, пока вода не станет заметно прозрачнее. Откиньте на сито и дайте жидкости стечь. Лук нарежьте мелкими кубиками, морковь натрите на крупной терке. Чеснок измельчите ножом. Смажьте глубокую форму для запекания размером примерно 20 × 30 см растительным маслом. Высыпьте рис и распределите его ровным слоем. Добавьте лук, морковь и чеснок. Перемешайте овощи с рисом непосредственно в форме. В горячей воде растворите примерно половину соли. Аккуратно залейте рис, чтобы он оказался полностью покрыт жидкостью. Куриные бедра натрите оставшейся солью, паприкой и перцем. Разложите поверх риса кожей вверх. Плотно накройте форму фольгой и поставьте в разогретую до 190 °C духовку на 40 минут. Затем снимите фольгу и готовьте еще примерно 15–20 минут, пока курица не подрумянится, а рис не станет мягким.

Перед подачей проверьте готовность курицы. Температура в самой толстой части мяса, без касания кости, должна достигнуть не менее 74 °C.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Для запекания риса с курицей особенно важно плотно закрыть форму фольгой на первом этапе. Если пар будет свободно выходить, верхний слой риса может остаться твердым. Когда жидкость почти впитается, фольгу можно снять, чтобы курица приобрела румяную корочку».

Почему рис иногда остается твердым

Главная причина — недостаток жидкости или слишком быстрое ее испарение. В отличие от приготовления в кастрюле, в духовке вода нагревается не только снизу, поэтому открытая форма теряет влагу довольно быстро.

Если через 40 минут рис еще плотный, а жидкости почти не осталось, добавьте 50–100 мл горячей воды, снова накройте форму фольгой и продолжайте приготовление. Не стоит сразу увеличивать температуру: это лишь ускорит испарение.

Есть и другая распространенная ошибка — использовать слишком широкую и неглубокую форму. В ней жидкость распределяется тонким слоем, поэтому рис может подсохнуть раньше, чем приготовится.

Что сделать перед подачей

Когда курица готова, а рис стал мягким, достаньте форму из духовки и оставьте на 5–7 минут. За это время оставшаяся влага распределится между зернами, и гарнир станет более равномерным по текстуре.

Затем слегка разрыхлите рис вилкой, стараясь не размять зерна. При желании добавьте немного свежей зелени.

Такой способ удобен не только тем, что почти не требует внимания. Рис готовится в одной форме с курицей и овощами, впитывая их вкус, поэтому отдельный соус или сложный гарнир уже не нужны.

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