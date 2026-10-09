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Сексолог объяснила, когда интимная близость несет смертельный риск

Служба новостей Автор статьи
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Интимная близость при некоторых состояниях может нести серьезные риски для здоровья. Об этом сексолог Олеся Мелехина рассказала в своем канале в «Телеграме», пишет Общественная служба новостей.

По словам специалиста, утверждение о возможном сердечном приступе во время полового акта не стоит считать мифом. Мелехина привела случай из личной практики: она знала женщину, чей муж столкнулся с такой проблемой во время интимной близости.

Сексолог уточнила, что тот случай закончился смертью мужчины. После этого его супруга долго боялась вступать в новые интимные отношения.

Чтобы снизить вероятность инфаркта, Мелехина посоветовала внимательнее следить за здоровьем. В частности, она рекомендовала регулярно проверять состояние сердечно-сосудистой системы.

Отдельно специалистка обратила внимание на людей с варикозом. По ее словам, им нужно проявлять особую осторожность, контролировать самочувствие и не оставлять без внимания возможные проблемы со здоровьем.

Материал носит информационный характер и не является медицинской рекомендацией. При недомогании необходимо обратиться к врачу.

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