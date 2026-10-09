Мотоаварии в Казани: за девять месяцев погибли семь человек

За девять месяцев этого года в Казани в авариях с мототранспортом погибли семь человек. Годом ранее за тот же период смертельный исход в таких ДТП был зафиксирован только один. Статистику на заседании Комиссии по безопасности дорожного движения исполкома Казани привел руководитель городского управления Госавтоинспекции Михаил Савин.

Общее число мотоаварий, наоборот, снизилось: 71 происшествие против 78 за девять месяцев 2025 года. Меньше стало и пострадавших — травмы получили 74 человека, тогда как ранее в таких ДТП пострадали 88 участников движения.

Получается, аварий с мотоциклами и другим мототранспортом в городе стало меньше, но тяжесть их последствий заметно выросла. Число погибших увеличилось на 600 %.

Именно эти цифры прозвучали на заседании комиссии исполкома города, которая занимается вопросами безопасности дорожного движения.