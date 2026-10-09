Новости Казани

С экоактивистки из Казани требуют миллион рублей за судебный спор

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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«Казаньоргсинтез» подал новый иск к казанской экоактивистке Диляре Гайсиной: предприятие требует взыскать с нее 1 млн рублей судебных расходов. Об этом сообщили в пресс-службе компании. Поводом стал давний публичный конфликт из-за критики завода — он тянется с 2023 года и теперь вышел на очередной виток.

Три года назад Гайсина писала комментарии в соцсетях, в том числе на страницах чиновников, которые отвечают за экологию. В них она связывала проблемы казанцев, включая вопросы здоровья, с выбросами предприятия. «Казаньоргсинтез» счел такие высказывания ударом по деловой репутации и обратился в суд. Первую инстанцию активистка выиграла, однако апелляцию проиграла и в итоге удалила спорные записи.

Миллион рублей Гайсина называет «космической» и непосильной для себя суммой. «Я подчинилась букве закона и выполнила требования суда — комментарии удалены. Но руководству корпорации этого показалось мало», — говорит она. Согласно бумагам, которые активистка обнародовала, на тяжбы предприятие потратило свыше 3 млн рублей, а взыскать намерено лишь часть. Свои требования она считает «показательной расправой» и напоминает, что одна воспитывает троих детей. По ее мнению, такая сумма противоречит практике Конституционного и Верховного судов, где издержки не должны превращаться в инструмент разорения стороны, а суды обязаны учитывать тяжелое материальное положение граждан.

В пресс-службе «Казаньоргсинтеза» заявили, что не раз предлагали уладить спор без нового суда. Мировое соглашение предполагало удаление порочащих сведений и публикацию опровержения от ответчика, а завод готов был отказаться от дальнейших требований, включая судебные издержки. Однако сторона Гайсиной от этого варианта отказалась. В компании подчеркнули, что действуют строго по законным процедурам и реализуют право на возмещение части расходов. Там добавили, что спор не сводится к защите деловой репутации: речь идет о чести и достоинстве многотысячного коллектива, в том числе ветеранов предприятия. Верховный суд, по словам представителей завода, не нашел оснований для пересмотра судебных актов по этому делу.

«Казаньоргсинтез» входит в СИБУР. По данным системы «Контур.Фокус», за 2025 год выручка казанского предприятия составила 99,8 млрд рублей, чистая прибыль — 7,3 млрд рублей. Генеральным директором указан Айрат Сафин. Завод выпускает 170 видов химической и нефтехимической продукции.

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